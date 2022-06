Le film Gran Turismo produit par PlayStation Productions et Sony Pictures est bien réel. La sortie arrivera relativement vite et c'est un réalisateur de films SF qui le mettra en scène.

Deadline a publié une mise à jour de son article sur le film Gran Turismo. Il s'agit bien d'un long-métrage et voici tout ce qu'on le sait dessus.

Neill Blomkamp (District 9) réalise le film Gran Turismo

Neill Blomkamp, réalisateur de District 9 ou encore Chappie, passera derrière la caméra pour mettre en scène le film GT. Asad Qizilbash et Carter Swan, deux producteurs de PlayStation Productions, sont bien entendu sur le projet comme Sony Pictures via Columbia Pictures.

Jason Hall, scénariste sur Paranoia, Toy Boy ou American Sniper, aura quant à lui la mission d'écrire une histoire pour cette adaptation. Voici d'ailleurs le synopsis :

Inspiré d'une histoire vraie, le film est l'ultime récit de l'accomplissement du vœu d'un adolescent joueur de Gran Turismo dont les compétences lui ont permis de remporter une série de compétitions Nissan afin de devenir un véritable pilote de course professionnel.

Cette histoire vous est peut-être familière et pour cause. C'est celle de plusieurs joueurs devenus pilotes grâce à la GT Academy. Un concours organisé par Nissan et PlayStation depuis 2008 où les joueurs basculent du virtuel au réel. Et depuis 2008, il y en a eu des gagnants, dont le tout premier Lucas Ordóñez. Fera t-il une apparition ?

Une sortie en 2023

Le film Gran Turismo sera dans les salles obscures plus tôt qu'on ne le croît. La date de sortie aura lieu le 11 août 2023.