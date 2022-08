Neve Campbell, l'actrice emblématique des slashers de Wes Craven, sera absente de Scream 6. Une décision difficile pour elle, mais elle ne se voyait pas accepter sans l'assurance d'une parité salariale.

Dans une interview pour People, Neve Campbell a justifié son choix de ne pas figurer dans Scream 6 en tant que Sidney Prescott. Elle a refusé catégoriquement car elle ne se sent pas estimée à sa juste valeur, et surtout, dénonce une inégalité salariale hommes femmes.

Je n'avais pas l'impression que ce qu'on m'offrait correspondait à la valeur que j'apporte à cette franchise, et ce depuis 25 ans. En tant que femme dans ce métier, je pense que c'est très important d'être reconnue et de se battre pour l'être. Honnêtement, je ne crois pas que, si j'avais été un homme et que j'avais participé à cinq films d'une énorme franchise pendant 25 ans, le salaire aurait été le même que celui qu'on m'a proposé . Je ne pouvais pas aller sur le plateau de tournage en sachant cela - en ne me sentant pas estimée à ma juste valeur, en ressentant l'injustice et le manque d'équité.

Un problème déjà soulevé en juin dernier par l'actrice. Une occasion pour elle de remercier ses fans.

Passer à autre chose a été une décision très difficile. À tous mes fans de Scream, je vous aime. Vous avez toujours été d'un soutien incroyable pour moi . Je vous serai à jamais reconnaissante, et reconnaissante envers ce que la franchise m'a apportée au cours des 25 dernières années .

En revanche, Courtney Cox (Gale Weathers) et Hayden Panettiere (Kirby Reed, Scream 4) ont signé pour être dans le long-métrage.

Un au revoir plus qu'un adieu ? Peut-être. Si la proposition est bonne, et donc équitable, alors Neve Campbell pourrait être au casting de Scream 7.

Je n’en ai pas fini avec cette histoire. J’aime ces films. Si on vient me voir avec une somme que je juge à la hauteur... de ce que je vaux, je pourrais envisager de revenir. J’apprécie les nouveaux réalisateurs. Ils ont fait un très bon travail sur le dernier film et je leur souhaite bonne chance pour le prochain.