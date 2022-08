Chad Stahelski, réalisateur de la saga John Wick avec Keanu Reeves, veut clairement prendre son temps avec le film Ghost of Tsushima. Mais en coulisses, ça s'active tout de même et l'acteur qui a décroché le rôle principal.

Andrew Koji veut incarner Jin Sakai dans le film Ghost of Tsushima

Andrew Koji, un artiste martial et cascadeur d'origine japonaise et anglaise, meurt d'envie d'avoir le rôle principal du film Ghost of Tsushima. Parce que les jeux vidéo sont tendance ? Non. C'est un joueur et un fan du titre de Sucker Punch qu'il a déjà bouclé à deux reprises. Il sera au taquet pour Ghost of Tsushima 2 !

Je vais courir après le film Ghost of Tsushima - c'est ce que je vais faire. J'adorerais faire ça. Je pense que je peux faire un très bon Jin Sakai. Je peux apporter ma propre touche au personnage. J'ai terminé le jeu par deux fois. Je pensais à ça car l'adaptation se profile et toute l'équipe parlait de ça (ndlr : l'équipe de Bullet Train dans lequel il joue aux côtés de Brad Pitt). Il faudrait que le film se suffise à lui-même, car le jeu est si bon. En le laissant exister par lui-même, il devrait être légèrement différent. C'est le problème avec ces adaptations cinématographiques de jeux vidéo.

Pour résumer sa pensée, il estime que le fait de reproduire les jeux vidéo en films est la raison des nombreux échecs.

En plus de sa participation à Bullet Train, il a joué dans les séries Warrior et Peaky Blinders ou encore le long-métrage Snake Eyes (2021). Il a donc les qualités requises, du moins sur le plan physique, pour être crédible à l'écran dans un rôle de samouraï.