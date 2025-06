Vous avez peut-être pris le pli désormais, mais en milieu de mois, on fait le point sur les sorties confirmées sur Netflix, Disney+, Prime Video et Apple TV+. Dans quelques jours, le service SVOD de la firme de Cupertino va encore lancer une nouvelle série qui va mettre le feu, Smoke. Une création exclusive qui suit un duo formé par l'inspectrice Michell Calderon, incarnée par Jurnee Smollett (Lovecraft County) et le détective spécialisé dans les incendies criminels, Dave Gudsen joué par Taron Egerton (Carry On), alors qu'ils cherchent à coincer des pyromanes en série. La saison 2 de The Buccaneers sera également diffusée le 18 juin 2025 sur Apple TV+.

Tous les films Apple TV+ de juillet 2025

Comme vous le savez peut-être, Apple TV+ a une stratégie différente de Paramount+, Prime Video, HBO Max, Netflix ou Disney+ puisqu'il n'y a pas de fond de catalogue que ce soit au niveau des films ou séries. Ce sont systématiquement des programmes créés pour la plateforme ou financés par la firme de Cupertino. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir autant de nouveautés qu'ailleurs.

De ce fait, pour l'instant, aucun film ne figure dans les sorties confirmées de juillet 2025. Pour pallier à ce manque, vous pouvez toujours visionner les longs-métrages disponibles sur Apple TV+ comme les très récents Foutain of Youth, Echo Valley. CODA, Cherry, Ghosted et bien d'autres sont aussi au catalogue.

Toutes les séries confirmées de juillet 2025

Si les films devraient se faire discrets, voire totalement absents, d'Apple TV+ en juillet 2025, ce n'est pas le cas des shows télévisés. Deux séries hyper appréciées feront leur retour dans les prochaines nouveautés mensuelles. Tous les fans de science-fiction pourront ainsi découvrir la saison 3 de Foundation. Les nouveaux épisodes vont faire un bond dans le futur puisque le récit prend place 152 ans après les événements de la saison 2. Alors que la Fondation s'est bien établie, et que l'Empire des Cléon s'est à l'inverse affaibli, les deux puissances vont devoir sceller un pacte d'alliance pour se prémunir de la menace du seigneur de la guerre « La Mule ». C'est l'une des meilleures séries Apple TV+.

La série Apple TV+ Acapulco, qui est l'un des plus gros succès de la plateforme de streaming vidéo, est prête à dévoiler sa saison 4 le 23 juillet 2025. Et si elle est aussi bien accueillie que les trois précédentes, ce sera l'un des temps forts du mois. Cette comédie se déroulera encore à travers deux timeline, en 2025 et 1986. « Dans le présent, Maximo plus âgé (Eugenio Derbez) fait son retour à Las Colinas et ne reconnaît plus rien. Dans le passé, en 1985, le jeune Maximo (Enrique Arrizon) poursuit son ascension vers le succès, tout en mettant en péril toutes les relations qu’il s’est donné tant de mal à construire ». Un épisode spécial de l'anime Snoopy est aussi prévu dans les sorties confirmées de juillet 2025.

11/07 Foundation - saison 3

18/07 Snoopy présente : un été en musique - épisode de la série d'animation

23/07 Acapulco - saison 4



Source : Apple.