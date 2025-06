On jette un oeil aux premières sorties confirmées sur Prime Video en juillet 2025, et pour le moment, il n'y a que des choses inédites avec la fin d'une série adaptée d'une oeuvre qui s'arrache.

Les plateformes SVOD (Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video...) réservent-elles de belles surprises à leurs abonnés pour le deuxième mois de l'été 2025 ? C'est ce qu'on va voir avec les nouveautés films et série du service de streaming vidéo détenu par Amazon en juillet 2025. Comme chaque mois, il faut garder en tête que ce ne sont pas des listes exhaustives puisque l'agenda complet des entrées ne sera disponible que bien plus tard. Découvrez les premières sorties Prime Video de juillet 2025.

Tous les films Prime Video confirmés de juillet 2025

Comme ses concurrents, Prime Video compte bien avoir des nouveautés exclusives dans le cadre des nouveautés de juillet 2025. Amazon s'est offert un trio de choc pour une comédie d'action avec John Cena (The Peacemaker, The Suicide Squad), Idris Elba (The Wire, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty), et Priyanka Chopra Jonas (Quantico, Citadel).

Ça raconte quoi ? C'est l'histoire du Premier ministre britannique Sam Clarke (Idris Elba) et du président des États-Unis Will Derringer (John Cena) qui n'entretiennent pas une relation cordiale. Il y a même une rivalité entre les deux qui ne sert pas vraiment les intérêts de leurs pays. Mais une fois visés par un ennemi féroce, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de s'unir et de ne faire qu'un dans cette galère, avec l'aide toutefois de l'agent du MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas). Les abonnés Prime Video pourront le regarder à partir du 2 juillet 2025.

2/07 Heads of State



Toutes les séries de juillet 2025

Prime Video se prépare à mettre fin à une série très appréciée et qui a été un immense succès lors des deux précédentes saisons : L'été où je suis devenue jolie. Un show télévisé lui-même adapté d'un vrai carton, la trilogie best-seller signée Jenny Han. Après avoir couvert les livres L'été où je suis devenue jolie (Turned Pretty) et L'été où je t'ai retrouvé (It's Not Summer Without You), la saison 3 va se focaliser sur les événements relatés dans le dernier tome L'été devant nous (We'll Always Have Summer). Belly devra choisir l'amour de sa vie entre deux frères. Rendez-vous le 9 juillet sur Prime Video.

Une seconde exclusivité a été annoncée dans les sorties confirmées Prime Video de juillet 2025 : Ballard. Une série policière qui se base aussi sur les romans « Renée Ballard » écrits par Michael Connelly. Maggie Q (Nikita, Designated Survivor) y incarne Renée Ballard, une inspectrice qui est aux commandes de la nouvelle division des affaires non résolues de la LAPD, qui manque de moyens, mais qui s'occupent tout de même des pires crimes de Los Angeles. Ce sera disponible le 9 juillet 2025 en exclu sur Amazon Prime Video.

9/07 Ballard - saison 1 L'été où je suis devenue jolie - saison 3



Source : Amazon.