Il est temps de voir avant l'heure les prochaines nouveautés de juillet 2025 sur Netflix, Disney+ et Prime Video. En ce qui concerne la plateforme au N rouge, rassurez-vous, il reste de gros morceaux à venir en juin 2025. On pense bien entendu à Squid Game Saison 3 et à Olympo des créateurs de la série Elite. Cette semaine, une légende du cinéma hollywoodien a fait son retour : Arnold Schwarzenegger. En effet, depuis le 12 juin 2025, l'ancien governator est revenu dans la saison 2 de Fubar.

Tous les films Netflix confirmés de juillet 2025

Quoi de neuf dans les sorties Netflix confirmés de juillet 2025 ? De gros films exclusifs arrivent à commencer par le très attendu The Old Guard 2. Le long-métrage qui adapte les comics de Greg Rucka et Leandro Fernández. Dans cette suite, Andy (Charlize Theron) et ses comparses immortels sont en danger alors qu'une nouvelle menace redoutable risque de mettre en péril leur propre existence. Ce sera à voir à partir du 2 juillet 2025.

Dans les ajouts Netflix confirmés de juillet 2025, il y a également Happy Gilmore 2. Oui, la suite de la comédie sortie en 1996 avec Adam Sandler. Il endosse le rôle d'un mauvais joueur de Hockey qui va se retrouver à intégrer le monde aisé du golf alors qu'il vient lui-même d'un milieu modeste. Même s'il pensait avoir mis son club au placard pour de bon, il va finalement repartir pour une nouvelle aventure afin de tenter de gagner un tournoi. Voici les premiers films supplémentaires qui seront disponibles sur Netflix le mois prochain.

1/07 Les Profs 2

2/7 The Old Guard 2 La Finale

7/07 Tout le monde aime Jeanne

9/07 Ziam

10/07 Brick

11/07 Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 - combat de boxe féminine Almost Cops Madea : mariage exotique

14/07 Apocalypse sous les tropiques - film documentaire sur la politique brésilienne

27/07 Happy Gilmore 2



Toutes les séries confirmées de juillet 2025

En juillet 2025, les abonnés Netflix devront faire leurs adieux à une série adorée dont l'avenir est déjà scellé. Le 3 juillet 2025, la plateforme de streaming vidéo mettra en ligne la saison 2 de The Sandman. « Inspirée de la série de bandes dessinées primée de DC Comics, la deuxième saison de Sandman mène l'arc narratif de Rêve vers une conclusion palpitante ». La partie 2 de la saison de la série d'animation Sakamoto Days est aussi en chemin et sera disponible le 14 juillet 2025.

Si vous avez l'habitude d'écumer les documentaires Netflix, la série « Chaos d'anthologie » vous offrira cinq nouvelles histoires avec un focus sur la marque American Apparel, une histoire d'enfant enlevé par des extraterrestres ou encore un retour en images sur le festival Astroworld. Comme chaque mois, d'autres anime vont également remplir le catalogue Netflix en juillet 2025.

1/07 Chaos d’anthologie : sur l’autel d’American Apparel - série documentaire en trois parties sur la société du textile The Summer Hikaru Died - série d'animation

2/07 Tour de France : au coeur du peloton - saison 3 - série documentaire

3/07 The Sandman - saison 3

8/07 Mieux vaut tard que célib - série téléréalité sud-coréenne sur des célibataires prêts à tout Chaos d’anthologie : Le film d’une fête trop virale - série documentaire sur le festival Astroworld qui a dégénéré

9/07 Soleil Noir La chasse aux gringos

10/7 Les 7 ours - série documentaire Too much

14/07 Sakamoto Days - saison 1 partie 2 - série d'animation

15/07 Chaos d’anthologie : L’OVNI et le petit garçon - série documentaire sur un enfant qui aurait disparu dans une soucoupe volante Une nature sauvage

22/07 Chaos d’anthologie : Les mamans détectives - série documentaire

29/07 Chaos d’anthologie : Storm Area 51 - série documentaire

31/07 Glass Heart - série K-DRAMA Leanne My Melody & Kuromi - série d'animation



Source : Netflix France.