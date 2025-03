Crunchyroll va prochainement accueillir l'une des séries qui cartonnent ces dernières années. C'est maintenant officiel et, en plus, on sait c'est pour quand.

Les plateformes de SVOD ont bien compris l'intérêt du public pour le monde de l'animation. Cela vaut d'autant plus pour les adaptations de manga. Encore dernièrement, Netflix et Disney+ confirmaient vous embarquer avec elle pour l'Odyssée One Piece. Malgré tout, LA plateforme de référence reste bel et bien Crunchyroll. Elle le prouve une fois de plus en annonçant la diffusion prochaine d'une série qui cartonne déjà.

Encore un carton annoncé sur Crunchyroll

Alors que plusieurs mangas emblématiques de la dernière décennie tirent leur révérence un à un, comme My Hero Academia, Jujutsu Kaisen ou L'Attaque des Titans, la relève se montre. Des titres à la popularité déjà fabuleuse commencent à s'imposer dans le paysage. Sans surprise, certains commencent à s'offrir leur adaptation et Crunchyroll est bien sûr sur le coup.

C'est maintenant officiel : Crunchyroll diffusera la première saison de Gachiakuta en juillet prochain. La fenêtre de sortie s'est précisée il y a seulement quelques heures via un trailer pour l'anime déjà hyper attendu des fans. De fait, le manga de Kei Urana est un des nouveaux cartons du Weekly Shonen Jump. Dès ses premiers chapitres en 2022, il était déjà récompensé par plusieurs et plébiscité par le public qui espérait un anime rapidement.

Il ne reste donc plus que quelques mois à patienter avant de voir l'adaptation de Gachiakuta. Si vous découvrez la série, elle suit l'histoire du jeune Rudo. Le garçon habite dans une ville divisée entre les quartiers aisés et les bidonvilles. Lui tente de s'en sortir en s'infiltrant dans les rues luxueuses pour récupérer des objets qui auraient été jetés. Jusqu'au jour où il se trouve accusé d'un crime qu'il na pas commis. Il est alors condamné au rebu, jeté dans la décharge sous les bidonvilles, devant logiquement y trouver la mort. Seulement, il ne va pas mourir. Motivé par une rage viscérale, il va chercher à se venger à tout prix. Ça va être lourd en 2025 sur Crunchyroll !