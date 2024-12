Nous sommes bien en décembre. Alors, les plateformes de SVOD commencent à annoncer les nouveautés qui enrichiront leur catalogue en 2025. Netflix a, par exemple, annoncé une grosse série dès le mois de janvier. Les concurrents ne se font évidemment pas attendre, à commencer par Crunchyroll. En effet, la plateforme spécialisée dans la japanimation vous réserve de belles surprises pour l'année prochaine ! Découvrez-les avec nous.

Crunchyroll met l'eau à la bouche pour 2025

Aujourd'hui s'ouvre la nouvelle édition de la Comic Con Experience (CCXP), au Brésil. De nombreux acteurs du monde du divertissement y sont présents jusqu'au 8 décembre. Parmi eux, on retrouve Crunchyroll, qui profite de l'occasion pour dévoiler plusieurs nouveautés qui seront accessibles en SVOD en 2025. Préparez-vous, la magie va être au cœur des nouvelles sorties !

Titre le plus attendu sans doute de cette liste, Farmagia est adapté du jeu éponyme sorti le 1er novembre 2024. Les connaisseurs lui reconnaîtront tout de suite un design signé par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Nous retrouvons un nouvel univers de fantasy ou un groupe d'amis s'allie pour lutter contre les opportunistes qui usent du pouvoir de monstres pour s'emparer du pouvoir après la mort du roi. La série arrivera sur Crunchyroll en janvier 2025.

Mais, ce n'est pas la seule nouveauté prometteuse de la liste. Crunchyroll accueillera également plusieurs adaptations de light novel. Si on doit relever un point commun entre toutes, c'est que la magie et les univers de medieval-fantasy sont au cœur de la sélection. En fait, seule la série Nyaight of the Living Cat se distingue vraiment. Elle se déroule dans un futur où les chats dominent le monde ! Vous aurez donc de quoi faire avec les 7 premiers animes dévoilés pour 2025 :

Even Given the Worthless ‘Appraiser’ Class, I’m Actually the Strongest : janvier 2025 — dans un monde imaginaire, un jeune garçon moqué pour son métier se décide à prendre son destin en main

Farmagia : janvier 2025 — après le jeu, l'anime au style toujours bien reconnaissable de Hiro Mashima

Grisaia Phantom Trigger : janvier 2025 — suite du visuel novel Le fruit de la Grisaia

Magic Maker: How to Make Magic in Another World : janvier 2025 — un isekai où un homme de 30 ans devient un petit garçon doté de pouvoirs magiques

Nyaight of the Living Cat : courant 2025 — dans un futur dystopique, les humains se transforment en chat dès qu'ils en touchent un

Teogonia — une histoire épique où le héros lutte dans un monde fantastique qui pourrait bien être lié au nôtre finalement

Unnamed Memory | saison 2 : janvier 2025 — un prince se lie avec une sorcière pour tenter de lever la malédiction qui lui a été jeté