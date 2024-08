On sent qu'une ère se tourne pour la génération et de manga et anime qui ont marqué les années 2010 à nos jours. Plusieurs des titres-phares de de la dernière décennie ont tiré leur révérence, à l'instar de My Hero Academia, Demon Slayer et, bien évidemment, la cultissime Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin en vo, abrégé en “SNK”). Mais, on dirait que cette dernière n'a pas tout à fait dit son dernier mot. Une grosse surprise vient d'être annoncée, les fans vont sauter de joie !

L'Attaque des Titans rejoue son grand final

En novembre 2023, les fans ont fait leurs adieux à l'anime SNK. Particulièrement attendue, cette fin n'a pourtant pas connu le même impact que le reste de la série. Pas tout à fait à la hauteur des attentes compte tenu de la grandeur de l'œuvre, les équipes en charge de l'adaptation ne comptent pas pour autant laisser ce final tomber dans l'oubli.

Pas plus tard qu'hier, dimanche 18 août, la société Pony Canyon a partagé un teaser inattendu. L'Attaque des Titans s'apprête à faire son grand retour, cette fois sur grand écran. En 2h25, un nouveau film intitulé The Last Attack propose de revivre les deux dernières parties de la saison finale de l'anime dans une version remontée et rehaussée visuellement.

Après la comédie musicale, le film L'Attaque des Titans: The Last Attack sortira le 8 novembre prochain au Japon. Alors, si le succès est au rendez-vous, nous devrions le voir débarquer dans les salles françaises dans les mois qui suivent, comme cela fut le cas pour Demon Slayer : En route pour l'entraînement des piliers, qui est également un film de compilation. Plus que jamais, on peut dire que l'histoire des anime s'écrit désormais aussi bien sur le petit que sur le grand écran.