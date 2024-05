Crunchyroll a une excellente nouvelle pour vous. Ca va enfaire rever plus d'un et surtout vous rendre très nostalgique. La très bonne surprise du jour ! VOilàoç ce qu'il faut savoir.

Les fans d'anime seront ravis d'apprendre que l'une des séries les plus emblématiques arrive sur Crunchyroll, en versions originale et française, à partir du 30 mai 2024. Toei Animation Europe a confirmé que la série sera disponible en trois vagues consécutives, offrant aux spectateurs une immersion complète dans cet univers culte. Ca va envoyer du très lourd.

Une magnifique surprise sur Crunchyroll

Ainsi, on peut apprendre que Dragon Ball Z va débarquer dans son intégralité sur Crunchyroll. Une raison de plus de s'abonner ? Le programme est en tout cas chargé et il y a de quoi vous occuper pendant de très longs week-ends si vous êtes du genre nostalgique.

30 mai 2024 : les premiers épisodes de la série, couvrant les sagas Saiyan et Freezer, seront disponibles. Cela inclut les épisodes 1 à 107, où les fans pourront revivre les combats épiques contre les Saiyans et la bataille contre le tyran galactique Freezer.

13 juin 2024 : la deuxième vague proposera les épisodes 108 à 194, concentrés sur la Saga Cell. Cette partie de l'histoire met en avant l'affrontement contre Cell, et les défis que les héros doivent surmonter pour sauver la Terre.

27 juin 2024 : enfin, les épisodes 195 à 291, couvrant la Saga Buu, seront mis en ligne. Cette saga finale de la série originale présente les combats contre Majin Buu.

L'arrivée de cette série sur Crunchyroll en version originale et en version française permet aux fans de choisir leur mode de visionnage préféré, que ce soit en VO pour une expérience authentique ou en VF pour une immersion linguistique complète.