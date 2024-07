Cela vient clore en beauté un mois de juillet très chargé pour Crunchyroll. Après notamment NieR Automata Ver1.1a et One Piece, place à une autre légende de l'anime. Il était en effet tout naturel qu'il se termine en apothéose avec nulle autre qu'une des créations issues de l'univers emblématique du légendaire et regretté Akira Toriyama.

L'intégral d'un anime légendaire dispo sur Crunchyroll

Vous l'aurez probablement compris, nous parlons bien évidemment d'un certain Dragon Ball (visiblement en proie au chaos depuis le tragique décès de son créateur), et plus précisément de GT. Ses 64 épisodes sont désormais disponibles sur Crunchyroll, ce tant en VO qu'en VF.

Pour rappel, cette série a été diffusée au Japon de février 1996 à novembre 1997. Ce qui distingue GT du Dragon Ball original ou de Z, c'est qu'il ne s'agit pas de l'adaptation d'un manga d'Akira Toriyama. Il s'agit en effet d'une suite exclusivement disponible en anime des aventures de Goku et ses amis.

Dans cet anime disponible maintenant sur Crunchyroll, notre héros retrouve sa forme d'enfant, en raison du souhait d'un adversaire de longue date. Pour contrer cela, il sera accompagné par Trunks et sa petite-fille Pan pour retrouver les sept boules de cristal à travers la galaxie. Une aventure qui sera naturellement semée d'embûches, certaines loufoques, d'autres nettement plus dangereuses.

Outre un retour en enfance pour Goku, DB GT a mine de rien marqué les esprits, en introduisant notamment l'iconique transformation en Super Saiyan 4. Celles et ceux qui ne l'auraient jamais vu ou qui veulent une petite piqûre de nostalgie peuvent d'ores et déjà le retrouver sur Crunchyroll, en VO comme en VF. Une manière comme une autre d'attendre un certain et très surveillé Dragon Ball Sparking Zero, entre autres projets à guetter autour de cette œuvre légendaire à plus d'un titre, comme notamment la nouvelle série animée Dragon Ball Daima.

Source : Crunchryoll FR sur X.com