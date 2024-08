Si vous cherchez les derniers anime qui cartonnent au Japon, c'est sur Crunchyroll que vous devez vous rendre. La plateforme de SVOD affiche les derniers succès en date venus tout droit du pays du Soleil levant. Parmi les plus gros noms, on retrouve My Hero Academia, Demon Slayer et même Dragon Ball Super. Mais, la relève est d'ores et déjà assurée avec des programmes qui ont déjà conquis les otakus. Une des dernières série qui fonctionne le mieux annonce justement son retour, et c'est pour bientôt.

Bientôt la remise en jeu sur Crunchyroll pour cette série-phénomène

La saison va bientôt recommencer pour la relève d'Olive et Tom ! Le nouvel anime de foot qui cartonne, c'est Blue Lock. Et les joueurs ont déjà commencé à s'échauffer cet été. De fait, en juillet dernier nous avons pu découvrir le film Blue Lock: Episode Nagi au cinéma. Mais, cet automne, c'est la très attendue saison 2 que nous aurons le plaisir de retrouver.

Nous savions que Blue Lock devait revenir en fin d'année. Seulement, la date précise n'avait pas encore communiqué. La nouvelle vient donc de tomber : l'arc U-20 sera disponible sur Crunchyroll le 5 octobre 2024. Et, pour teaser les fans, un visuel officiel a même été communiqué. On y voit Isagi, fonçant avec rage sur le terrain, ballon au pied. Cette suite va être plus que prometteuse.

© Kaneshiro Muneyuki et Nomura Yusuke / TV Asahi

De quoi parle Blue Lock ?

Peut-être êtes-vous passé à côté du phénomène Blue Lock ? Ce manga en 29 volumes fait sensation depuis son lancement en 2018. Donnant un vrai coup de pied aux œuvres footballistiques, il repose sur un concept fort : former le meilleur attaquant du Japon.

L'anime porte depuis haut les couleurs du manga. Avec une animation frénétique, visuellement marquante, il adapte avec dynamisme l'œuvre originale. C'est donc un titre fort qui s'apprête à faire son retour sur Crunchyroll en octobre. Mais deux ans après la diffusion de la première saison, vos souvenirs ne sont peut-être plus très frais... Alors remettez-vous dans le bain sans attendre avec le trailer récap.