Une série d'animation adaptée d'un des mangas les plus populaires au Japon, avec One Piece et Jujutsu Kaisen, et même dans le monde annonce son retour sur Crunchyroll.

Crunchyroll est similaire aux services de SVOD comme Netflix, Disney+, Prime Video et consorts, mais pour le domaine de l'animation japonaise. Une plateforme de référence pour les anime où vous pouvez visionner du Dragon Ball, Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, Haikyu et plein d'autres. Le diffuseur saisit toutes les occasions d'avoir les sorties les plus tendance, et une série adorée qui fait un véritable carton sera justement bientôt de retour.

Une série sur un manga ultra populaire de retour sur Crunchyroll

La plateforme Crunchyroll recèle de pépites pour tous les amoureux d'animation japonaise. Que ce soit des « vieilles licences » qui ne prennent cependant pas une ride comme Dragon Ball, ou des choses plus récentes à l'image de Blue Lock. Le Captain Tsubasa (Olive et Tom chez nous) de la nouvelle génération. Un shonen écrit par Muneyuki Kaneshiro et dessiné par Yusuke Nomura qui écrase tout sur son passage. En effet, le manga s'est déjà écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires. En 2023, ça a même été la meilleure vente au Japon devant One Piece et Jujutsu Kaisen. Bref, c'est un phénomène.

Blue Lock est un mélange entre Captain Tsubsa et des battle royale comme Hunger Games ou Squid Game. Yoichi Isagai, un jeune lycéen intègre un programme où 300 joueurs, la crème de la crème, s'affrontent sans pitié. Forcément, le succès a fait qu'une série animée a vu le jour et la saison 1 est disponible sur Crunchyroll.

Après une défaite désastreuse à la Coupe du monde 2018, l'équipe de foot du Japon peine à se ressaisir. Que leur a-t-il manqué ? Peut-être un attaquant hors pair pouvant les guider vers la victoire. L'union japonaise de football s'acharne à trouver quelqu’un ayant faim de buts et soif de victoire, une personne à l’individualisme assumé capable de faire basculer un match qui a mal démarré. Pour cela, elle a rassemblé 300 des plus brillants jeunes joueurs du Japon. Qui émergera pour diriger l'équipe ? Sera-t-il capable de surpasser en force et en caractère tous ceux qui se dressent sur son chemin ? Synopsis de la saison 1 de Blue Lock via Crunchyroll.

La saison 2 de Blue Lock, qui couvrira normalement les chapitres 95 à 151 du manga, sera disponible sur Crunchyroll le 5 octobre 2024. L'opening sera signé par le groupe Unison Square Garden.

Source : Crunchyroll.