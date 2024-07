Le décès d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, a laissé un immense vide dans les univers du manga et de l'animation japonaise. Une disparition pleurée par les proches du mangaka, et évidemment les fans du monde entier. Bien que la relève soit assurée par Toyotarō (DB Super), ce ne sera plus jamais la même chose. Et malheureusement, lorsqu'une personne meurt, il n'est pas rare de voir les différentes parties se déchirer. Goku et ses amis n'y échappent pas, et c'est la guerre depuis le décès de la légende Akira Toriyama.

Une vraie guerre pour obtenir les droits de Dragon Ball

Akira Toriyama a été rejoindre Maître Kaiô au Paradis de la licence, le 1er mars 2024. Avant son décès, Toriyama-san a cependant pu s'investir comme rarement dans Dragon Ball Daima. La prochaine série d'animation qui sera diffusée en 2024 au Japon. Tous les futurs projets se feront donc sans lui, mais pas sans son bras droit et ami, Akio Iyoku, qui mène une bataille pour obtenir les droits de la franchise. Mais ça ne date pas d'hier. Un article de Toyo Keizai, traduit par SupaChronicles, dévoile les coulisses d'une âpre lutte.

En 2016, la maison d'édition Shūeisha fonde la Dragon Ball Room, une nouvelle entité pour gérer, étendre et optimiser l'exploitation de la licence. Akira Toriyama avait alors donné son accord et avait décidé de nommer Akio Iyoku à la tête de cette division. Au fil des années, les relations se sont tendues et Iyoku-san a même rétrogradé. La raison invoquée est qu'il aurait pris des décisions, comme celle de faire un film Sand Land, sans consulter Shūeisha. En 2023, l'homme a monté sa structure indépendante, Capsule Corporation, tout en supervisant encore Dragon Ball. C'était le porte-parole d'Akira Toriyama, et donc une personne susceptible de mettre les mains sur la licence.

« Iyoku, qui était le porte-parole de Toriyama-sensei, est devenu indépendant, mais les droits sur le manga ont été gérés par Shueisha. La question de savoir qui consulter concernant les questions liées à l’œuvre originale n'était pas claire » a expliqué un insider de Shūeisha. Après la mort d'Akira Toriyama, la situation ne s'est pas arrangée avec des « différends toujours en cours et non résolus ». En attendant que cette guerre des droits trouve une issue, rappelons que le prochain jeu Dragon Ball Sparking Zero sortira le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Akio Iyoku en plein Kamehameha.