Crunchyroll dévoile une surprise qui va faire plaisir à de nombreux fans d'un anime de plus en plus populaire. Vous allez en profiter encore mieux qu'avant.

Crunchyroll n'en finit plus avec les belles annonces estivales. La plateforme de SVOD spécialisée dans l'animation japonaise gâte ses abonnées en proposant toujours plus de contenu. Tout dernièrement, non seulement elle rendait accessible l'intégral d'un anime légendaire, mais elle dévoilait aussi toutes les sorties qui arrivent pour le mois de juillet.

Toutefois, l'ajout de nouveaux titres au catalogue n'est pas la seule surprise que Crunchyroll réserve à ses abonnées. Qu'on se se le dise, même si la VO a une saveur inimitable, la VF reste un confort inégalable pour le public francophone. Certains attendent donc impatiemment l'ajout de ce doublage pour leurs titres favoris. Or, après Demon Slayer, un nouveau titre populaire s'énonce en français.

Ce succès devient encore plus accessible sur Crunchyroll

Ce sont les amateurs d'anime de sport qui vont être contents ! Parmi les titres-phares dans le genre sur Crunchyroll, on retrouve le phénomène Haikyu. Cet anime de volley-ball a su séduire le public avec son dynamisme et son réalisme. Après le Japon, la France a même pu découvrir le film tiré de l'œuvre de Haruichi Furudate, preuve qu'il est bien apprécié dans l'hexagone.

Alors, pour le plus grand plaisir des fans, Crunchyroll a une bonne nouvelle ! À ce jour, les quatre saisons de Haikyu sont disponibles sur la plateforme. Jusqu'à présent, seule la première était disponible en VF. Désormais, vous pourrez aussi profiter du doublage français sur la première partie de la saison 2, soit les épisodes 1 à 12. La plateforme continue donc de faire de son mieux pour vous proposer un service complet.

Que raconte l'anime Haikyu ?

L'histoire d'Haikyu suit Shōyō Hinata, véritable mordu de volleyball. Avec son équipe, ils sont déterminés à prouver leur valeur sur le terrain. Cependant, les obstacles ne manquent pas face à eux. À eux, alors, de créer les synergies nécessaires pour remporter la victoire, sous les regards encourageants d'un public qui les soutien sur le parcours de jeunes athlètes.

La saison 2 d'Haikyu reprend après une désillusion de taille, à la fin de la saison 1. L'équipe de Karasuno a le moral en berne. Pour remotiver les troupes, elle se décide à partir à Tokyo pour un entraînement intensif avec les équipes du groupe Fukurodani. Des rencontres inattendues sont au rendez-vous pour des affrontements encore plus palpitants.