Désormais, l’offre des services SVOD est pléthorique. Max, Disney+, Netflix, Prime Video, Paramount+, Apple TV… On ne va pas en dresser toute la liste, mais ça devient difficile de s’y retrouver. Du coup, pour choisir, on a tendance à aller vers les plus belles exclusivités. Il est vrai que les films et séries font le gros du travail dans le choix de sa plateforme SVOD fétiche. Mais il y a autre chose aussi qui rentre en compte : l’ergonomie.

Quoi de plus frustrant que d’avoir une plateforme gavée de contenu mais d’être incapable de s’y retrouver ? D’avoir un amoncellement de propositions commerciales aux côtés de programmes proposés par l’algorithme. Quoi de plus rageant de voir qu’il est parfois impossible de trouver ces programmes, ou que l’on découvre après des mois d’utilisation que certains films y sont bien alors que l’on ne les a jamais vus dans le fil. Cet enfer a un nom : il s’appelle Prime Video.

Oui, la plateforme SVOD d’Amazon est l’une des plus populaires et elle compte des millions d’utilisateurs. Oui, il y a de très très gros films et des séries incontournables comme Les Anneaux de Pouvoir, The Boys ou encore Fallout. Mais le fait est que naviguer sur Prime Video est une véritable catastrophe. La plateforme SVOD d'Amazon n’a jamais brillé par son ergonomie, jusqu’à aujourd’hui. Ça y est, enfin ! L’application se met à jour !

La nouvelle interface ©Prime Video

Déployée petit à petit sur les différents supports, cette mise à jour bouleverse totalement l’ergonomie générale. Tout est revu. Le placement de nos programmes, les raccourcis, l’accessibilité à la recherche… On se rapproche dans les grandes lignes de ce que proposent Netflix et Max, deux modèles en la matière, et de loin.

Il était temps que Prime Video se mette à la page, surtout lorsque, comme en ce mois de juillet, on nous ajoute près de 80 nouveaux films. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais !

