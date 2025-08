L'Allemagne a la cote en ce mois d'août ! Alors que les joueuses et joueurs attendent impatiemment les nouveautés dévoilées à la Gamescom dans deux semaines, Crunchyroll tenait une grosse conférence le week-end dernier à l'occasion de la convention AnimagiC de Manheim. Ce fut le moment tout trouvé pour faire une mise au point sur des séries qui débarqueront prochainement dans le catalogue de la plateforme.

Crunchyroll va faire le plein, c'est dit

Au-delà de toutes les nouveautés de l'été, Crunchyroll a d'autres cordes à son arc ! De fait, pendant l'AnimagiC, le diffuseur a fait de grosses annonces. En effet, ce ne sont pas moins de 8 nouvelles séries qui intégreront le catalogue, dont 6 dès l'année 2025. Nous pouvons même vous dire que certaines arriveront dès l'automne.

Isekai, romance, aventure, comédie... Il va y en avoir pour tous les goûts sur Crunchyroll ! La plateforme mise ici sur des titres qui ont déjà leur communauté sur papier, que ce soit sous forme de manga ou de light novel. Ainsi, les fans de Je suis un assassin (et je surpasse le héros), Plus-sized Misadventures in Love! et autre L'homme invisible et sa future épouse vont se régaler.

Les 8 nouvelles séries annoncées sur la plateforme

Nous savions déjà que le mois d'octobre 2025 serait chargé sur Crunchyroll, mais ce n'était que le début ! Outre les gros noms comme My Hero Academia, One Punch Man et Spy x Family, cinq autres séries viendront rythmer l'automne. Puis, au moins trois autres nouveautés arriveront pour la fin de l'année et pour 2026.

Octobre 2025 : Mechanical Marie — Une humaine se fait passer pour un robot afin de se faire engager comme servante au manoir d'Arthur tout en protégeant l'héritier des assassins qui veulent sa peau. My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero's — Une classe entière est transportée dans un autre monde de fantasy et se voit dotée de nouvelles capacités. Plus-sized Misadventures in Love! — Yumeko, employée de confiserie en surpoids, change complètement de personnalité après un accident qui lui fait complètement accepter son corps. The Warrior Princess and the Barbaric King — Une valeureuse chevalière devient captive d'un chef ennemi qui veut la prendre pour épouse. This Monster Wants to Eat Me — Une sirène jure de protéger une jeune fille des yokais qui veulent la dévorer jusqu'à sa majorité, afin de pouvoir le faire à son tour...

Courant 2025 : Alma-chan Wants to Be a Family! — L'histoire drôle d'une IA très puissante mais aussi très attachante qui prend ses deux créateurs pour ses parents.

Courant 2026 : Roll Over and Die — Après avoir été abandonnée par un groupes de « héros » car jugée trop faible, Flum Apricot découvre la vraie nature de ses pouvoirs. The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife — Une tendre romance entre un homme invisible gérant une agence de détectives et sa secrétaire malvoyante.