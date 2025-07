La pêche est bonne cette année à l'Anime Expo 2025 ! La grande convention qui se tenait à Los Angeles ce week-end a été très riches annonces. Les amateurs de japanimation ont ainsi été comblés grâce au retour de séries adorées confirmé, mais aussi... surpris ! De fait, parmi les grandes nouvelles, les fans de Fullmetal Alchemist ont eu droit à un trailer pour un projet auquel ils ne s'attendaient pas et qui sera disponible sur Crunchyroll.

Une nouvelle série pour les fans de Fullmetal Alchemist sur Crunchyroll

Fullmetal Alchemist est incontestablement considéré comme un chef-d'œuvre du manga. Avec son histoire complexe, profonde et émouvante, il a su conquérir le cœur du public. Mais cela fait déjà 15 ans que le dernier chapitre est paru, rapidement suivi par la fin de son second anime Brotherhood, disponible sur Crunchyroll. Dès lors, les fans seraient ravis de vivre une aventure de la même trempe.

La grande nouvelle de l'Anime Expo devrait donc en enthousiasmer plus d'un ! De fait, un autre manga de l'autrice de Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa, va avoir droit à son adaptation. Il s'agit de son œuvre de la plus récente, Tsugai - Daemons of the Shadow Realm, qui s'annonce sur Crunchyroll en Europe après la diffusion télévisée, dont la date doit encore être précisée.

De quoi parle Daemons of the Shadow Realm ?

Là où Fullemetal Alchemist mélangeait steampunk et fantastique, Daemons of the Shadow Realm pencherait davantage vers le medieval fantasy. Une belle trouvaille pour Crunchyroll, donc !

On y suit l'histoire des jumeaux Yuru et Asa. Alors que la seconde est isolée afin d'accomplir sa prophétie future, fait la rencontre d'une autre jeune femme qui prétend être sa véritable sœur, découvrant par la même occasion l'existence des Tsugai, des êtres surnaturels. Contraint de fuir son village, le frère se lance dans une grande quête.

L'adaptation de Tsugai - Daemons of the Shadow Realm a été confiée au studio Bones. C'est à lui qu'on doit les deux anime Fullmetal Alchemist, mais aussi My Hero Academia et Mob Psycho 100. Le spectacle promet donc d'être au rendez-vous pour l'œuvre d'Arakawa qui doit paraître sur Crunchyroll.