Harrison Ford ne se repose pas et continue d'accepter des énormes projets comme Indiana Jones 5 ou le film Marvel Thunderbolts. Mais on le verra également à l'affiche de Captain America 4 en 2024. Il incarnera un personnage plus posé, réfléchi et qui ne devrait pas avoir à participer à de grosses scènes d'action.

Harrison Ford retrouve le bureau ovale dans Captain America 4

Prévu pour le 1er mai 2024 en France, Captain America 4 : New World Order est encore très discret sur son scénario, ses enjeux et sur le remplaçant du super-héros. Anthony Mackie (la série Falcon et le Soldat de l'hiver) est au casting, mais selon The Hollywood Reporter, il abandonnera son costume pour retourner à la vie civile en Sam Wilson.

Le film sera réalisé par Julius Onah - le metteur en scène d'un film Netflix catastrophique - avec l'appui du showrunner Malcom Spellman et le scénariste Dan Musson du show Disney+.

Harrison Ford sera aussi à l'affiche de Captain America 4 mais pas dans la peau de Red Hulk. L'acteur renfilera son costume de président des États-Unis comme dans Air Force One.

C'est sans aucun doute un grand rôle pour Thaddeus Ross. C'est le président des États-Unis dans le film. Avec Harrison, vous pensez à Air Force One et à certaines de ses confrontations avec le président dans Danger Immédiat. Il y a une dynamique entre le président Ross et Sam Wilson. Ils ont une histoire ensemble, mais dans Captain America 4, nous allons voir la dynamique entre Captain America et le président des États-Unis d'une manière juste incroyable. Kevin Feige, président de Marvel Studios, via Entertainment Weekly.

AIR FORCE ONE, Harrison Ford, 1997

Bucky en leader des Thunderbolts

Dans la même interview, Kevin Feige a aussi parlé de James Barnes alias Bucky qui sera le leader Thunderbolts.