Hollywood est sans nul doute le premier défenseur de l'expression « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures », tant l'industrie du cinéma et de la télévision continue de recycler des gloires du passé. Netflix va même faire revivre La Petite Maison dans la Prairie ! Une autre série culte serait sur le point de renaître plus de 22 ans après son arrêt en France. Un carton très ancré dans la pop culture : Buffy. Une grande annonce a encore été faite, et cette fois, par le biais de la star du programme.

Une nouvelle série Buffy contre les Vampires...

En 2024, la chanteuse et productrice Dolly Parton, qui a officié sur la série Buffy contre les Vampires avec sa boîte de production, a annoncé qu'une nouvelle série était envisagée. « Ils travaillent toujours dessus (ndlr : sur un reboot de Buffy). Ils réfléchissent à faire revenir la série et à la repenser ». Cette semaine, Deadline a jeté de l'huile sur le feu avec en révélant qu'un pilote aurait été commandé. Mais qu'en plus, il y aurait une grosse surprise, à savoir le retour de Sarah Michelle Gellar. « Plus de 20 ans vingt ans après la fin de Buffy contre les vampires, la série surnaturelle adorée est en passe de renaître avec un nouveau chapitre. Une suite est sur le point d'être commandée avec Sarah Michelle Gellar en vedette, reprenant son rôle emblématique de Buffy Summers ».

Une fois de plus, Deadline avait raison sur toute la ligne et la confirmation vient directement de Sarah Michelle Gellar. Dans l'une de ses stories Instagram, l'actrice a annoncé avoir été approchée pour une nouvelle série Buffy il y a déjà trois ans. D'abord réticente à cette idée, elle a finalement accepté de rencontrer Chloé Zao (Les Éternels) pour discuter de cette idée qui fait déjà débat. « Bien que je n'aie rien accepté lors de cette rencontre, je me suis choquée moi-même en acceptant de continuer la conversation. Ces conversations se sont effectivement poursuivies au cours des années suivantes. Et nous avons fini par ajouter les incroyables Nora et Lilla Zuckerman à notre petite tribu, jusqu'à ce qu'un jour, une idée nous vienne à l'esprit ».

... avec Sarah Michelle Gellar

Qu'est-ce qui a fait changer d'avis l'interprète de Buffy contre les Vampires sur un retour de la série ? « J'ai entendu quelque chose de différent dans sa voix [nldr : à propos de Chloé Zao] ». Au bout d'un long message, elle révèle que l'équipe est sur la bonne voie pour réussir le retour de cette oeuvre cultissime. « J'ai toujours écouté les fans et entendu votre désir de revisiter « Buffy » et son univers. Mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire sans être sûr de réussir. Le processus a été long et ce n'est pas encore fini. Je vous promets que nous ne ferons cette série que si nous sommes sûrs de pouvoir la faire correctement. Et je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie pour y arriver ».

Une confirmation qui divisera sûrement, des millions de fans voyant d'un mauvais oeil les revival d'anciens films ou séries. « J'ai beaucoup de chance d'embarquer dans cette aventure avec ces quatre femmes incroyablement talentueuses, qui aiment toutes Buffy autant que moi. Et autant que vous. Merci à tous les fans qui n'ont jamais cessé de le demander. Ce sera pour vous ». De votre côté, que pensez-vous de cette idée de suite à Buffy contre les Vampires ? Curieux ? Très méfiants ? Totalement contre ?

Source : Instagram Sarah Michelle Gellar.