Ce n'est un secret pour personne, l'originalité n'est pas la principale qualité d'Hollywood ces dernières années. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais l'industrie cinématographique a clairement tendance à préférer financer des suites, reboots ou remakes que des projets inédits parfois plus singuliers. Prendre le risque d'investir des millions et de ne pas avoir de retour sur l'investissement est quelque chose qui rend les pontes du divertissement frileux. Les séries sont aussi concernées par le phénomène et Buffy ne devrait pas y échapper.

Le retour de Buffy contre les vampires confirmé ?

Alors qu'un reboot de X-Files devrait finir par voir le jour, le retour d'une autre série mythique qui a fait les belles heures de M6 durant les années 90 serait réellement envisagé. Celui de Buffy contre les Vampires, l'iconique show TV de Joss Whedon (Avengers, Angel...) qui s'est achevé après sept saisons et qui a célébré ses 26 ans l'année dernière avec une annonce étonnante. Une nouvelle série Buffy contre les vampires, Slayers: A Buffyverse Story, est sortie en 2023 sous un format audio avec d'anciens membres du casting qui ont repris leur rôles (Giles, Tara, Spike...).

Mais vraisemblablement, en coulisses, plusieurs personnes travaillent sur un reboot télévisuel de Buffy contre les vampires. C'est en tout cas ce qu'affirme Dolly Parton, une chanteuse de country ultra populaire aux États-Unis, dans une interview toute récente. « Ils travaillent toujours dessus (ndlr : sur un reboot de Buffy). Ils réfléchissent à faire revenir la série et à la repenser » (via Business Insider). Comment une « simple » chanteuse pourrait-elle être au fait d'un tel projet ? Sa société Sandollar Productions a co-produit l'intégralité de la série originale, et même le film de 1992 avec Kristy Swanson dans la peau de Buffy Summers. Néanmoins, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce son de cloche, et pourtant, rien ne s'est passé jusqu'à maintenant. Mais une chose est sûre, ce sera sans Sarah Michelle Gellar.

Le casting original lors d'une réunion en 2017 (via Le Monde).

Une série sans Sarah Michelle Gellar

Les années passent, les rumeurs défilent, et le reboot de Buffy contre les vampires n'est toujours pas là. Mais à en croire Dolly Parton, certains ne lâchent pas l'affaire et veulent concrétiser le projet. Est-ce que ça se fera réellement ? Là est toute la question. Dans tous les cas, il ne faudra pas compter sur Sarah Michelle Gellar qui juge cela parfaitement inutile.

Je suis très fier de la série que nous avons créée, et il n'y a pas besoin d'un reboot. Nous avons fait le tour. Je suis tout à fait d'accord pour qu'ils continuent l'histoire, parce qu'il est question de l'autonomisation des femmes. J'aime la façon dont la série s'est terminée : « Chaque fille qui a le pouvoir peut avoir le pouvoir ». C'est parfait pour permettre à quelque d'autre de prendre possession de ce pouvoir. Mais comme je l'ai dit, les métaphores de Buffy étaient les horreurs de l'adolescence. Je pense que j'ai l'air jeune, mais je ne suis pas une adolescente.

Sarah Michelle Gellar s'estime donc « trop vieille pour ces conneries » et ne se voit pas rempiler. Si un reboot de Buffy contre les Vampires finit par arriver, nul doute que cela divisera grandement les fans. Les projets du genre sont souvent très mal perçus, surtout lorsque cela touche à des œuvres aussi emblématiques. En attendant, si vous souhaitez revoir l'intégralité de la série, elle est disponible sur Disney+. Mais attention pour celles et ceux qui sont à cheval sur l'image, c'est la version remasterisée en HD qui n'a pas plu à tout le monde.