En 2024, la chanteuse et productrice Dolly Parton a lâché une bombe en déclarant qu'une nouvelle série Buffy contre les vampires était toujours à l'étude. « Ils travaillent toujours dessus (ndlr : sur un reboot de Buffy). Ils réfléchissent à faire revenir la série et à la repenser ». Et ce alors même que Sarah Michelle Gellar, l'interprète du personnage principal iconique du show tv original, n'était pas vraiment pour. « Je suis très fier de la série que nous avons créée, et il n'y a pas besoin d'un reboot. Nous avons fait le tour ». En revanche, elle était plutôt ouverte à une suite étant donné la conclusion de la première et il y a du nouveau sur le sujet. Le retour de la série culte se précise avec une grosse surprise.

Un retour de Buffy contre les vampires sur Hulu et Disney+ ?

« J'aime la façon dont la série s'est terminée : « Chaque fille qui a le pouvoir peut avoir le pouvoir ». C'est parfait pour permettre à quelque d'autre de prendre possession de ce pouvoir. Mais comme je l'ai dit, les métaphores de Buffy étaient les horreurs de l'adolescence. Je pense que j'ai l'air jeune, mais je ne suis pas une adolescente ». Avec cette déclaration, Sarah Michelle Gellar a coupé court à toute idée de reprendre le rôle de Buffy dans un reboot. Mais quelques mois plus tard, le discours de l'actrice emblématique des années 90 a changé.

« Regarder Sex and the City [la suite de la série, And Just Like That] et Dexter, et me rendre compte qu'il y a des façons de le faire, me fait finalement dire "Peut-être" ». Ce « peut-être » n'était pas innocent si l'on en croit Deadline puisque les négociations étaient vraisemblablement déjà entamées à ce moment-là. « Plus de 20 ans vingt ans après la fin de Buffy contre les vampires, la série surnaturelle adorée est en passe de renaître avec un nouveau chapitre. Une suite est sur le point d'être commandée avec Sarah Michelle Gellar en vedette, reprenant son rôle emblématique de Buffy Summers ».

Le casting original lors d'une réunion en 2017.

Un pilote déjà commandé... la suite arrive

Le rêve des fans pourrait donc bien devenir réalité et selon les sources de Deadline, cette nouvelle série Buffy contre les Vampires aurait même déjà trouvé quelqu'un pour mettre en boîte le pilote. Chloé Zhao, qui a réalisé Les Éternels pour Marvel, serait derrière la caméra, tandis que Nora et Lilla Zuckerman (Poker Face) serait à l'écriture. Ce projet de résurrection d'une des séries les plus cultes de tous les temps serait encore plus avancé que cela. Si l'on se fie aux sources de Deadline, des scénaristes seraient déjà prêts à se réunir dans une salle pour écrire d'autres épisodes.

Dans les faits, Buffy a déjà fait son retour sous la forme d'un podcast intitulé Slayers: A Buffyverse Story. « L'histoire commence avec Spike qui s'est infiltré à Los Angeles, après avoir convaincu les forces des ténèbres qu'il était de retour du mauvais côté. Lorsque sa couverture est compromise par Indira Nunnally (Laya DeLeon Hayes), une jeune fille de 16 ans, Spike se retrouve une fois de plus à jouer le baby-sitter. Alors qu'il tente de dénicher un observateur pour sa nouvelle protégée, les deux croisent le chemin de la Tueuse vétéran d'une réalité parallèle. Un endroit où Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) n'a jamais existé et où Cordelia Chase (Charisma Carpenter) est la seule et unique tueuse. Cordelia a besoin de l'aide de Spike pour combattre un grand méchant qui terrorise le monde… l'ancien amour du vampire, Drusilla (Juliet Landau) ».

Source : Deadline.