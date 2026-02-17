L'avenir de Blue Lock se dessinera aussi en live-action. Le film annoncé pour cet été continue de se révéler en images avec un premier teaser qui devrait parler tout de suite aux fans.

Nouvelle référence sur la scène des mangas de football, Blue Lock prépare son grand retour en 2026. À la recherche du meilleur attaquant, le Japon va recruter sur grand écran cet été. De fait, le nouveau film s'échauffe dans les vestiaires pour une remise en jeu musclée. Après les premières affiches, c'est au tour du teaser de se dévoiler. Un aperçu qui promet une fidélité très forte à l'œuvre de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura.

Le film Blue Lock met déjà les fans en ébullition

L'été 2026 sera placé sous le signe du ballon rond. Avec l'arrivée de la Coupe du Monde de football, l'éditeur Kōdansha va voir l'un de ses titres phares mettre le feu au terrain. Blue Lock s'apprête à faire son retour sur les écrans. Si la saison 3 de l'anime n'a pas encore de date, il serait étonnant de ne pas en entendre parler dans ces eaux-là. Mais un autre projet devrait condenser toute l'attention : le film live-action.

En effet, Blue Lock va débarquer en live-action via un film réalisé par le studio Credeus. Déjà réputé pour avoir adapté de cette façon plusieurs mangas comme Sakamoto Days et Kingdom, la proposition séduit déjà le public asiatique familier de ces transpositions.

Justement, un premier teaser du film Blue lock est paru début février, retranscrivant une séquence iconique du début de l'anime. Autant dire que si le casting est plutôt encourageant, c'est la mise en scène qui séduit. La tension semble encore plus grande que dans l'œuvre originale, avec une vibe qui nous rapprocherait presque de Squid Game. L'enthousiasme est déjà palpable.

Le film Blue Lock en live-action a déjà sa date de sortie. Prévu pour le 7 août 2026 à l'international, nous attendons toujours une confirmation pour une diffusion française, au mieux dans les salles obscures ou, au moins, sur Crunchyroll.