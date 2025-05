À quelques semaines de l’été (oui, on est plutôt très positif par ici), Netflix enchaîne les nouveautés et promet déjà du très lourd pour les mois à venir. On pourra notamment compter sur le grand retour d’un maître dans l’art de l’assassinat, mais aussi un excellent épicier. C’est complètement " what the fuck ? " et pourtant, c’est bien le pitch d’un des meilleurs animes de la plateforme, et ça revient d’ici peu avec de nouveaux épisodes.

L'un des meilleurs animes du moment revient bientôt sur Netflix

La retraite ce n’est pas facile, et pas qu’en France. Alors qu’il coule des jours heureux derrière la caisse de sa petite boutique en faisant du gras, Sakamoto se fait rattraper par son passé et se retrouve avec des assassins à ses trousses. Oui, cet homme à lunettes, grisonnant et bedonnant, était autrefois un tueur expérimenté et craint de tous, mais ça, c’était avant la retraite. Disponible sur Netlfix depuis un petit moment, l’anime Sakamoto Days a rencontré un très joli succès sur la plateforme. C’est actuellement l’un des meilleurs animes disponibles et il revient très prochainement pour exploser quelques mâchoires dans la bonne humeur. La partie 2 de Sakamoto Days débarquera sur Netflix dès le 14 juillet 2025 chez nous avec encore plus de « combats intenses », encore « plus de rires » et des personnages hauts en couleur. C’est tout un programme que nous annonce la plateforme.

En attendant ces nouveaux épisodes, vous pouvez toujours vous refaire la première partie de la saison 1 actuellement disponible. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous y mettre, c’est peut-être le moment. Comme beaucoup d’anime et manga à succès, Sakamoto Days est un shonen publié pour la première fois en 2020. Désormais, son auteur, Yuto Suzuki, ne chôme pas et enchaîne les nouveaux volumes. Son adaptation sur Netflix est elle aussi un carton, de quoi assurer un bel avenir à la franchise.

Bande-annonce de Sakamoto Days saison 1 partie 2 sur Netflix

Source : Netflix