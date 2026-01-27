Relance spectaculaire des anime de foot sur petit écran, Blue Lock est à l'origine un titre fort du magazine de prépublication Kodansha (L'Attaque des Titans). Avec son concept original, il a remis au goût du jour le ballon rond tout en puisant dans les forces des mangas qui lui ont montré la voie : techniques monstrueuses et dépassement de soi. Seulement, plutôt que de miser sur l'esprit d'équipe, il titre son épingle du jeu en exacerbant l'égoïsme des attaquants sur le terrain. Une proposition efficace qui va bientôt prendre une nouvelle dimension, on a les premières images.

Blue Lock plus vrai que nature, les premiers visuels officiels sont sortis

En septembre dernier se tenait le Blue Lock Egoist Festa 2025. Par conséquent, les fans ont droit à une tonne d'annonces autour du manga de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura. Or, pour cette édition, ils n'ont pas été déçus. Outre l'annonce d'une saison 3 toujours en cours de production et destinée à sortir sur Crunchyroll, un autre projet étonnant s'est révélé : un film live-action.

Ce tout premier film Blue Lock en prise de vues réelles sera produit par Credeus. Une entreprise donc prometteuse après l'accueil positif réservé aux précédentes réalisations du studio, comme les longs-métrages Kingdom et Sakamoto Days. Quatre mois seulement après l'annonce, il dévoile déjà les deux premières affiches du projet.

Ce week-end, on a ainsi découvert le poster “Egos, rassemblement”. Il met en lumière les yeux de plusieurs personnages de Blue Lock. Credeus révèle déjà le monstre qui habite chacun des joueurs et dont il nous tarde de découvrir les prouesses sur le terrain, à commencer par Yoichi Isagi. Ce dernier fait justement l'objet de la deuxième affiche dévoilée. On découvre ainsi le protagoniste pour la première fois sous les traits du comédien Fumiya Takahashi, surtout connu au Japon pour son rôle dans Kamen Rider Zero-One et que le public international a pu entendre en vo dans des anime tels que Sakamoto Days (Shin) ou Blue Period (Ryuji).

© CREDEUS.

© CREDEUS. © CREDEUS.

Enfin, le film live-action Blue Lock sortira à l'été 2026. Il arrivera donc pile à l'heure pour coïncider avec la Coupe du Monde de foot. En revanche, nous ignorons encore s'il sera disponible en France, que ce soit sur Crunchyroll ou au cinéma.