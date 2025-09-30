Le phénomène Blue Lock s'échauffe officiellement pour un retour qui va doublement enflammer ses fans. Tenez-vous prêt pour une remise en jeu encore plus monstrueuse.

C'est le nouveau roi du ballon rond. Après le cultissime Captain Tsubasa, l'heureux élu des jeunes Inazuma Eleven et l'outsider Ao Hasi, un autre titre a pris la relève en matière de manga et d'anime dédié au football. Son nom est Blue Lock et il ne compte pas laisser de répit à ses fans. Son retour à l'écran se confirme avec une grosse surprise qui promet d'en mettre plein la vue.

La troisième mi-temps s'annonce pour Blue Lock

Alors que le manga vient de passer le cap des 50 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, un grand rendez-vous attendait les fans de l'œuvre de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomuradimanche dernier. Le 28 septembre se tenait le Blue Lock Egoist Festa 2025, événement communautaire tout choisi pour faire de belles annonces à propos de la nouvelle licence phare autour du football.

Presque un an après la diffusion de la deuxième salve d'épisodes, les équipes de l'anime Blue Lock ont sauté sur l'occasion pour annoncer la nouvelle que les fans attendaient. C'est désormais officiel, Isagi, Bachira, Nagi et les autres prétendants au titre de meilleur attaquant du Japon vont faire leur retour à l'écran. Une saison 3 est actuellement en production.

Dans leur communiqué, les équipes ne cachent pas leur enthousiasme. Elles laissent même entendre qu'elles y mettront tout le cœur, ce qui devrait rassurer celles et ceux déçus par la qualité de l'animation de la saison 2 de Blue Lock. Pour le moment, nous n'avons pas encore de date de sortie. Néanmoins, nous pouvons déjà nous attendre à ce que la saison 3 débarque sur Crunchyroll en simulcast.

Ce n'est pas la seule annonce qui a ému les fans de Blue Lock ce week-end. Les équipes avaient en effet une autre surprise, et pas des moindres. En plus de la suite de la série, un nouveau film est en préparation. Mais l'annonce va au-delà, car il s'agira d'un film en live-action.

Nous avions déjà eu droit à un film d'animation pour la licence, Blue Lock Episode Nagi. Cette fois, on passe donc à une autre adaptation produite par des spécialistes dans l'art de transformer les anime en longs-métrages en prises de vue réelle, à savoir le studio Credeus (Kingdom, Sakamoto Days).

Pour finir, nous avons déjà un premier horizon pour la fenêtre de sortie de ce film Blue Lock en live-action. Il vise une sortie pour l'été 2026. Le but est de coïncider avec la saison de la prochaine Coupe du monde de la FIFA.