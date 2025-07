C'est indubitablement l'un des plus gros succès de Netflix : Squid Game a enfin dévoilé son grand final. La saison 3 du Battle Royale sud-coréen est enfin sortie le 27 juin dernier, n'ayant laissé que six mois s'écouler depuis la saison 2. Il faut dire que cette suite se présente davantage comme une "deuxième partie". D'ailleurs, cela contribue peut-être à renforcer encore l'impact émotionnel du grand final. Cela dit, celui-ci aurait pu être très différent.

La saison 3 de Squid Game aurait pu être très différente

Fin juin, le grand public a enfin pu découvrir le dénouement de Squid Game sur Netflix... Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car le final réserve une petite surprise qui est venu confirmer ce qui avait déjà été sous-entendu. En effet, la série devrait avoir une “suite”, ou du moins connaître une version se déroulant aux États-Unis.

Cependant, la fin de la saison 3 aurait pu se passer un peu différemment. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a pu révéler son idée de départ à nos confrères de The Hollywood Reporter. Si vous n'avez pas encore vu les derniers épisodes, dans ce cas revenez nous lire après pour ne pas vous SPOILER un élément majeur de l'histoire.

De fait, Hwang Dong-hyuk a révélé qu'un personnage-clé aura pu connaître un sort bien différent au départ dans cette saison 3. Il s'agit de nul autre que Gi-hun, le protagoniste de la série Squid Game. Si vous avez vu la conclusion, vous savez alors que le héros connaît malheureusement un sort tragique. Pourtant, il aurait pu s'en sortir :

Je ne sais pas si je peux parler d'une fin originale, mais au début, j'avais une vague idée de la façon dont j'allais terminer l'histoire. À l'époque, il s'agissait de faire en sorte que Gi-hun mette fin au jeu, d'une manière ou d'une autre. Il devait partir vivant pour voir sa fille en Amérique. À l'origine, je pensais donc que le témoin de la recruteuse américaine serait Gi-hun. Hwang Dong-hyuk, pour The Hollywood Reporter.

Beaucoup auraient aimé une fin heureuse pour notre héros. Finalement, cela n'était pas le plus pertinent narrativement pour le showrunner. En définitive, il a estimé qu'« il était plus approprié pour Gi-hun d'envoyer ce message puissant et percutant au monde et c'est ainsi que l'histoire devrait se terminer ». En somme, la mort de Gi-hun à la fin de Squid Game a été pensé comme un « symbole », celui des « sacrifices que nous devons faire actuellement pour pouvoir laisser un monde meilleur à la future génération ».

La série Squid Game aura assurément marqué tout un public depuis son lancement.