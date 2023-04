Oui, Beetlejuice 2 avait déjà été annoncé en 2014 par Tim Burton lui-même. Mais 9 ans plus tard, rien n'a abouti. Une suite qui, sauf très gros imprévu, devrait sortir avec un tournage d'ailleurs imminent. Voici ce que l'on sait sur ce projet risqué.

Beetlejuice 2 annoncé par Warner Bros. Picture

Encore aujourd'hui, le Beetlejuice original est toujours aussi culte. L'un des meilleurs films de Burton, avec Edward aux Mains d'Argent, de très loin. Et dans ce cas de figure, il est compliqué d'envisager une suite. Mais peu importe, Beetlejuice 2 est désormais une réalité.

Durant la Warner Bros. CinemaCon, où l'on a eu un trailer de The Flash qui divise, la société de production a confirmé le retour du bio-exorciste. Pas de bande-annonce et ça se comprend, le tournage du film n'ayant pas encore été démarré. Warner a donc fait avec les moyens du bord en affichant brièvement un logo. Le chantier Beetlejuice 2 est donc lancé !

À quoi s'attendre au juste ? Selon les informations les informations de The Hollywood Reporter, les prises de vues commenceraient le mois prochain ou en juin. D'après leurs sources, Jenna Ortega (You, Scream 6...), jeune actrice qui a été dirigée en partie par Tim Burton sur la série Mercredi de Netflix, serait au casting. Et vu les scoops du magazine, on est enclin à les croire volontiers.

Jenna Ortega dans Beetlejuice 2, oui, mais pour quel rôle ? Celui de la fille de Lydia. L'adolescente dont la « vie tout entière est une chambre noire ». Elle était incarnée par Winona Ryder qui devrait revenir. En 2014, son retour avait été évoqué comme quelque chose de sûr et certain. « Si un accord est conclu, des sources nous indiquent que Jenna Ortega jouera la fille de Lydia, le personnage joué par Winona Ryder dans l'original » peut-on lire dans les colonnes de The Hollywood Reporter.

Crédits : HighDefDiscNews.

Une bénédiction ou une malédiction ?

En plus de Jenna Ortega et Winona Ryder, Beetlejuice 2 pourrait rappeler d'anciens éléments qui ont fait le succès du premier film. Même s'il n'était au courant de rien il y a quelques années, Danny Elfman, le compositeur phare des longs-métrages de Tim Burton, pourrait figurer sur cette liste.

Michael Keaton, qui renfilera le costume de Batman dans The Flash, pourrait également être un candidat potentiel. D'autant plus que, de son côté, l'acteur s'est déjà dit partant pour la suite. Dans les revenants, on ne peut pas exclure Geena Davis ou encore Catherine O'Hara. Après tout, les nouveaux films Ghostbusters ont capitalisé sur le comeback du casting original pour surfer encore plus sur la nostalgie. Mais est-ce que ce sera suffisant ?

À la sortie de Beetlejuice, en 1998, on aurait pu se laisser tenter. Mais en 2024, 2025 ou 2026, quand Beetlejuice 2 sortira, ce ne sera plus tout à fait pareil. Déjà, l'époque est totalement différente et certaines choses ne passeraient probablement pas. Ensuite, il est difficile d'arriver à retranscrire une telle ambiance. Bien qu'il existe des exceptions comme avec Top Gun Maverick.

L'autre point négatif est que, malheureusement, Tim Burton n'est plus le réalisateur que l'on a connu. Alice au pays des merveilles, Dark Shadows, Dumbo et les quatre épisodes de Mercredi, ne semblent pas avoir été mis en scène par la même personne. On a moins cette patte si particulière, les thèmes de prédilection comme la différence ne sont plus traités avec le même impact. On a l'impression que l'esprit très créatif de Burton s'est évaporé. Et ça fait mal de le dire.

À voir donc si une idée en béton armé et le casting pourront créer la surprise... Qu'est-ce que vous inspire ce Beetlejuice 2 ? Dites-nous tout en commentaires.