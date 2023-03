Tim Burton devrait vraiment ressusciter son film culte avec Beetlejuice 2. Début de tournage, casting original et nouvelle tête avec une actrice en vogue, on fait le point.

Ce n'est plus un bruit de couloir ou même une blague, le projet Beetlejuice 2 est sur le point de passer un cap.

Jenna Ortega (Scream 6, Mercredi) dans Beetlejuice 2 ?

L'idée de produire un Beetlejuice 2 ne date pas d'hier, puisque Tim Burton lui-même en parle depuis 2014. Le film est resté de très longues années au stade embryonnaire, et en 2019, le projet a même été annulé. En 2021, il a finalement été sauvé par Plan B, la société de production de Brad Pitt racheté par le groupe Mediawan de Xavier Niel (Free).

Le coup de pouce de l'acteur américain semble avoir accélérer les choses, car selon The Hollywood Reporter, le tournage pourrait commencer dans quelques semaines. Mais la plus grosse information lâchée par le site, c'est que Jenna Ortega (You, Scream 6, X...) retrouverait Tim Burton pour Beetlejuice 2, après son expérience avec le réalisateur sur la série Netflix Mercredi. Pour quel rôle ? La fille de Lydia, l'adolescente du premier Beetlejuice, qui était jouée par Winona Ryder (Stranger Things, Alien 4...).

La production envisage un tournage fin mai ou début juin à Londres, mais le budget n'a pas encore été validé. Si un accord est conclu, des sources nous indiquent que Jenna Ortega jouera la fille de Lydia, le personnage joué par Winona Ryder dans l'original. Via The Hollywood Reporter.

Winona Ryder dans Beetlejuice dont « la vie est une grande chambre noire » . Crédits : ACMI.

Un retour du casting original ?

D'après ce qui se dit, Michael Keaton serait de retour dans la peau du bio-exorciste totalement perché. S'il revient, quid de Geena Davis, Catherine O'Hara ou Alec Baldwin ? Pourquoi pas un comeback des deux actrices, mais pour Alec Baldwin, ça risque d'être très compliqué pour ne pas dire impossible. Il y a plusieurs mois de cela sur le plateau du film Rust, une personne a été blessée et une autre tuée. Un accident qui a eu lieu lors d'une répétition avec une arme qui, au lieu d'être chargée à blanc, avait une balle réelle dans le magasin. Alec Baldwin ayant été le tireur, il est poursuivi pour homicide involontaire.