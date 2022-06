Christian Bale a dévoilé qu'il ne reviendrait dans la peau de Batman que si le réalisateur Christopher Nolan lui demandait de reprendre son rôle. C'est lors d'une interview avec ComicBook que l'on a pu apprendre la nouvelle et que l'acteur a pu s'exprimer.

Malgré plusieurs projets impliquant plusieurs acteurs de Batman, aucune tentative n'a été faite pour ramener Bale dans son rôle mais l'acteur explique toutefois :

Non, non, non. Personne, personne ne me tend la main pour le rôle de Batman

Pour moi, ce serait une question de Chris Nolan, s'il décidait de le faire à nouveau et s'il choisissait de revenir à moi, alors oui, je l'envisagerais parce que c'était toujours notre pacte entre nous. On s'est dit qu'on n'en ferait que trois. Et je me suis dit que je ne le ferais qu'avec Chris.