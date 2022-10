Si vous suivez un minimum l'actualité des films de l'univers DC vous savez surement que l'acteur Ezra Miller est assez problématique dans son comportement. En 2020 une vidéo de lui le montre en train d'agresser une femme dans un bar en Islande. En 2022 cela repart de plus belle et il est interpellé par la police une dizaine de fois pour inconduite et voies de fait à Hawaï. Enfin, car ce n'est visiblement jamais trop, le 7 août 2022 la police arrête Miller pour un cambriolage qui a eu lieu le 1er mai de la même année dans l'État du Vermont. Pour tenter de se justifier il explique dans un communiqué avoir un problème d'ordre mental et commencer un traitement. Dans ces conditions, Warner a longtemps hésité à se séparer de l'acteur qui incarne The Flash. Mais cela ,c'était avant.

Warner décide de faire confiance une dernière fois à Miller pour The Flash

@ ABACA PRESS

Ainsi un rapport exclusif de TheWrap explique que Miller est retourné sur le plateau de The Flash pour un reshoot, c'est à dire des prises de vue supplémentaire comme cela arrive souvent pour les gros films. Un initié de l'industrie a également déclaré que la production du film se déroulait sans heurts et que le public test du projet avait une réaction "très positive" au film. Il faut bien admettre que le personnage de The Flash reste extrêmement populaire et que l'acteur Miller avait bien trouvé le ton du personnage.

On sait qu'en aout 2022, l'acteur avait rencontré les dirigeants de Warner Bros lors d'une réunion privée pour les assurer de son engagement envers le projet. Malgré les polémiques, le film n'a pas été repoussé, et est toujours prévu pour le 23 juin 2023. Reste à voir si l'on retrouvera l'acteur dans le futur pour d'autres projets du DC Universe.

Que pensez-vous d'Ezra Miller dans le rôle de The Flash ?