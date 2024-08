Dans le cadre d'une interview auprès de l'Hollywood Reporter, le réalisateur derrière des franchises cultes comme Alien, Terminator, ou encore dernièrement Avatar ne semble pas prêt à prendre sa retraite, malgré ses 69 ans bien tassés. Voilà qui rassurera les fans de sa vision pour la suite des aventures cinématographiques sur Pandora.

Avatar en meilleure forme que jamais, comme son réalisateur ?

Ce week-end, Avatar 3 Feu et Cendres nous régalait avec des images inédites, trois ans après la sortie de La Voie de l'Eau. La machine semble être plus vivante que jamais sur Pandora, alors que 13 ans ont séparé le premier film et sa suite. Mais c'était visiblement pour mieux repartir. Nous savons en effet que James Cameron envisage encore de sortir au moins deux autres épisodes pour la saga Avatar, et qu'un tiers du quatrième opus aurait déjà été filmé. Le réalisateur âgé de 69 ans entend donc bien mener la barque de son nouveau bébé jusqu'au bout.

C'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré dans le cadre d'une interview auprès de l'Hollywood Reporter. À la question : « comptez-vous réaliser personnellement les quatrième et cinquième films Avatar », celui-ci a répondu sans équivoque. « Absolument. Ils vont devoir m'arrêter sinon, car j'ai encore plein d'énergie. Et ils sont déjà écrits d'ailleurs. Je viens de les relire le mois dernier. Ce sont des histoires folles, il faut qu'elles soient réalisées. Si jamais je me fais heurter par un bus et que je deviens un légume, alors j'accepterai que quelqu'un d'autre s'en charge ».

La boîte de Pandora n'est pas prête à se refermer

Une déclaration pour le moins ambitieuse, mais qui a visiblement rassuré les fans d'Avatar. Beaucoup se sont en effet accordés à dire que la licence n'aurait pas la même saveur sans la vision de ce cher James Cameron. Il faudra cela dit attendre de voir les films en action pour confirmer ou infirmer ses propos. À ce titre, le réalisateur vedette a également teasé ce qui nous attend avec Avatar 3 : « Ce film est vraiment putain de cool et avance très bien. Vous allez l'adorer. Et je n'ai pas le droit d'en parler ». La boîte de Pandora semble donc bien ouverte, et James Cameron n'est pas prêt à la fermer. Rendez-vous en tout cas a priori courant décembre 2025 au cinéma pour la suite des aventures de Jake Sully et sa famille.

Source : The Hollywood Reporter