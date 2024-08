Débutée dans les années 80, Terminator est devenue au fil des ans une licence incontournable de la science-fiction. D’ailleurs, à l’heure où l’IA est en plein boom, et pour de vrai cette fois, la franchise est plus que jamais d’actualité. Après deux premiers films assez exceptionnels dans leur genre, Terminator a eu le droit à une multitude de suites de qualité relative, des tentatives de spin-offs sur petit et grand écran, et une quantité folle d’adaptations en tout genre. D’ailleurs, un jeu vidéo ultra ambitieux, Terminator Survivors, arrivera cette année sur consoles et PC. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la prochaine série à venir sur Netflix qui s’annonce particulièrement épique.

La nouvelle série Terminator Zero nous promet d'être horrifique et épique

Terminator Zéro est une série d’animation complètement inédite qui se penchera une fois de plus sur la guerre entre l’humanité et les machines dirigées par Skynet, une IA qui provoque la fin du monde à la fin des années 90 (dans la série évidemment). Terminator Zero est attendu sur Netflix le 29 août prochain, date du jugement dernier dans la franchise. On y suivra une guerrière du future qui est envoyée dans le passé pour protéger un certain Malcolm Lee, un ingénieur japonais ayant réussi à créer une IA concurrente à Skynet. Et visiblement, ça ne plaît pas à cette dernière, qui a envoyé ses Terminators le tuer. Pas de Sarah et John Connor au programme à première vue, et encore moins de Schwarzenegger, mais un pitch relativement similaire.

En tout cas au début, puisqu’il a été dit que Terminator Zero allait dépoussiérer la formule et donner un regard nouveau sur la licence. « Je voulais me concentrer davantage sur l'esprit body horror et slasher du premier film, qui était similaire à Vendredi 13 ou Les Griffes de la nuit », déclarait le showrunner Mattson Tomlin quelque temps dans les colonnes du magazine Empire. Il faudra aussi s’attendre à pas mal de séquences explosives et épiques.

Une animation qui va en mettre plein la vue

L’anime, composé de 8 épisodes, flirtera également avec le J-Horror, un genre horrifique apprécié sur l’archipel. Rien de très surprenant lorsque l’on sait que c’est Masashi Kudō, spécialiste de l’animation japonaise ayant déjà donné naissance à plusieurs métrages Bleach ou encore Chain Chronicle. Il a été épaulé dans la tâche par le studio Production I.G (Ghost in the Shell) et une branche de Skydance. côté V.O, on pourra noté l'acteur Timothy Olyphant, qui campera le Terminator, ainsi que Rosario Dawson.

Autant dire que Netflix mise une fois de plus très gros sur cette série animée. Un genre de plus en plus représenté sur la plateforme, en témoigne l’arrivée prochaine de Tomb Raider ou encore de Sakamoto Days.

Terminator Zero sera disponible dès le 29 août prochain sur Netflix. Ça arrive très vite, mais pour patienter, quoi de mieux qu’une bande-annonce pour nous mettre en appétit, d’autant plus lorsque celle-ci nous promet une série tout ce qu’il y a de plus épique.

Source : Netflix, Empire