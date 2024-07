Alien Romulus dévoile de nouvelles images et prévient qu'il ne laissera personne indifférent. Et surtout pas les fans de la première heure qui chérissent les films de Ridley Scott et James Cameron.

Moins d'un mois à attendre avant de pouvoir l'un des films de l'année : Alien Romulus. Le long-métrage de Fede Alvarez (Evil Dead, Don't Breathe) débarque au cinéma le 14 août 2024 en France, là où tout le monde vous entendra crier. La pression est forte, mais d'après les premiers retours de la presse sur des extraits sélectionnés, la licence serait enfin vraiment de retour. On en aura bientôt le cœur net, mais la promotion suit son cours d'ici la diffusion dans les salles françaises.

Alien Romulus sera réaliste, cru et bien énervé

« Alors qu’il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers… » annonce le synopsis d'Alien Romulus partagé il y a plusieurs mois de cela. Cette forme la plus terrifiante, c'est bien entendu le Xenomorphe, mais aussi les Facehugger, ces créatures ultra rapides qui sont le stade larvaire de l'Alien. Pour s'assurer d'être dans les petits papiers des fans, le réalisateur Fede Alvarez a fait le choix d'un retour aux sources à tous les niveaux.

« Étant fan de la franchise, je voulais que ce soit réaliste et cru. On a donc construit chaque créature pour de vrai » déclare Alvarez dans la vidéo making-of « Le premier regard ». Afin d'être certain de capturer l'essence des films Alien de Ridley Scott et de James Cameron, le cinéaste a privilégié les effets pratiques et s'est même offert les services de l'équipe d'Aliens, le retour. « L'idée derrière ce film était de vraiment revenir à l'essentiel et d'en faire un pur film d'horreur » ajoute Fede Alvarez.

Pour ce qui est de l'horreur, du réalisme et du côté cru, on peut lui faire confiance. Le remake d'Evil Dead de 2013 en est la preuve. Alien Romulus pourrait être aussi brutal puisque selon Isabela Merced, qui joue Kay, le film aura l'un des pires scènes de la saga toute entière. « Je crois vraiment qu'il y a certaines séquences qui marqueront à vie les enfants qui iront voir le film en cachette » a teasé Isabela Merced lors d'une interview pour le dernier numéro de Total Film. Et les adultes ? Vont-ils survivre à cette boucherie ? Rendez-vous le 14 août 2024 pour la sortie d'Alien Romulus.