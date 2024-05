Avatar 3 va t-il faire mieux que La Voie de l'Eau ? Le meilleur reste à venir et il faut que les spectateurs se préparent à ce qui arrive dans le futur long-métrage et même après.

Avatar 3 sortira le 19 décembre 2025, alors qu'il aurait dû être au cinéma le 20 décembre 2024. Un retard indispensable pour James Cameron et ses équipes qui ne veulent pas compromettre la qualité. « Chaque film de la licence est une entreprise exaltante mais épique qui prend du temps pour offrir le niveau de qualité que nous nous fixons et que le public attend de nous. L'équipe travaille d'arrache-pied et a hâte de ramener les spectateurs sur Pandora en décembre 2025 » a déclaré le producteur Jon Landau en 2023. D'autant que Cameron voit les choses en grand, comme depuis le début de cette franchise.

Avatar 3 va secouer

Il n'y aura donc pas d'Avatar 3 dans les salles obscures cette année, et la sortie repoussée décale l'entièreté du planning de James Cameron pour les prochains films. Bien sûr, tout peut encore changer, en particulier avec les futurs longs-métrages Star Wars, mais Avatar 4 ne sera pas visible avant le 21 décembre 2029. Le cinquième volet sera quant à lui projeté le 19 décembre 2031. Mais l'attente supplémentaire va falloir le coup selon une interview de Zoe Saldana, accordée plus tôt dans l'année à Collider.

« Ça va être incroyable. Avatar 3, ça va être génial, et avec les deux suivants, ça va juste devenir fou. C'est vrai. Réellement. Il nous a tous époustouflés. C'est son legs. Nous pensions tous que ce serait Titanic, et il s'avère que ce sera Avatar en fin de compte. Et pour nous, faire partie de quelque chose d'aussi révolutionnaire et innovant, c'est comme un héritage pour nous aussi ». Au micro de Deadline, l'actrice qui joue Neytiri a dévoilé les coulisses de fabrication.

La partie Na'vi d'Avatar est toujours tournée à Manhattan Beach, à Los Angeles. Une fois que c'est terminé, on part en Nouvelle-Zélande pour sept, huit ou neuf mois. Je suis donc allée là-bas pour le premier film, pendant deux semaines. Mais ce n'était pas nécessaire pour le deuxième long-métrage. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Et lorsque tout le monde est revenu, nous avons complété le tournage avec quelques prises et certaines choses.

Dans Avatar 3, James Cameron va présenter le « Peuple des Cendres » (Ash People), des Na'vi qui vivent dans une partie volcanique de Pandora. Une tribu visiblement plus énervée, avec une part plus sombre, qui sera encadrée par le personnage de Varang incarné par Oona Chapling (Talisa Stark dans Game of Thrones). « Accrochez-vous » a indiqué Zoe Saldana par rapport à ce nouveau clan, mais aussi vis-à-vis des nouveaux personnages et acteurs.

Zoe Saldana (Neytiri) assurée de rester encore longtemps (spoilers)

Attention spoilers si vous ne voulez rien savoir sur le contexte du cinquième volet des aventures des grands hommes bleus.

Va t-on revoir Zoe Saldana, alias Neytiri, après Avatar 3 ? Oui. « Oui, je suis dans le quatrième et peut-être dans le cinquième. C'est le plan » a t-elle ajouté. Mais ce n'est pas une surprise. James Cameron a déjà révélé qu'Avatar 5 aurait comme lieu d'action la Terre, en partie, afin de montrer à Neytiri que tous les humains ne se valent pas et que ce ne sont pas tous des colonisateurs comme les équipes de la RDA.

« Dans le cinquième film, une partie de l'histoire se déroulera sur Terre. Nous y allons pour ouvrir les yeux des gens, ceux de Neytiri, sur ce qui existe sur cette planète. Tout comme vous êtes définis par les choix que vous faites dans la vie, tous les humains ne sont pas mauvais. Tous les Na'vis ne sont pas bons. C'est le cas ici sur Terre et c'est ce que nous voulons montrer à Neytiri » (via 20 Minutes).