Alors que Avatar 3 est en bonne voie pour sa sortie en décembre 2025, James Cameron a déjà commencé à travailler sur Avatar 4. Et on peut commencer à avoir quelques informations à ce sujet. Dans tous les cas, il vaut mieux rester prudent compte tenu de la longue attente entre Avatar 1 et Avatar 2.

Avatar 4 déjà au centre de l'attention, un film époustouflant

D'après les dires de James Cameron lors d'une récente interview avec People magazine, Avatar 4 se distingue par un saut temporel de six ans dans l'histoire par rapport à Avatar 3. Cameron a révélé que cette avancée dans le temps interviendra à un moment donné du film, et non dès le début. Cette décision narrative offre une opportunité unique d'explorer l'évolution des personnages et de l'univers d'Avatar sur une période prolongée.

Le tournage de Avatar 4 se poursuivra après la sortie de Avatar 3. Notons que Cameron a tourné des parties de Avatar 4 en parallèle avec The Way of Water pour maintenir la continuité d'âge parmi ses personnages. Cette approche unique permet une cohérence accrue dans la représentation des personnages au fil du temps.

Cameron a également souligné la liberté créative qu'il a eue dans l'élaboration du script de Avatar 4. Il a été rapporté que le studio n'a donné aucune note sur le script, la seule réaction reçue étant "holy fuck", témoignant de l'impact et de la puissance du récit envisagé par Cameron. C'est certain, ça va être complétement fou.

Patience

Avatar 4 est prévu pour une sortie en salle le 21 décembre 2029. Avec une anticipation déjà élevée suite au succès retentissant des précédents films, notamment Avatar: The Way of Water qui est devenu le troisième film le plus rentable de l'histoire, les attentes autour de Avatar 4 sont immenses. Mais il va falloir être patient, sachant que Avatar 3 n'est pas prévu avant décembre 2025.

James Cameron continue de repousser les frontières du cinéma avec la saga Avatar. Avatar 4 promet non seulement des avancées technologiques et visuelles, mais aussi une exploration plus profonde des personnages et de nouvelles cultures au sein de l'univers. Avec un saut temporel intrigant et une liberté créative qui se veut remarquable, ce quatrième épisode s'annonce comme un autre jalon épique dans l'histoire du cinéma. Il reste maintenant à voir si le calendrier initial sera respecté. Ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu des exigences de James Cameron et de l'ampleur du travail requis pour chaque film.