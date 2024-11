« Je suis le roi du monde ». Une réplique culte prononcée par Jack (Leonardo DiCaprio) dans Titanic, mais qui sied à merveille à son réalisateur James Cameron. Avec plus de 2,3 milliards de recettes pour Avatar 2 : La Voie de l'Eau, le cinéaste a réalisé l'impossible et occupe la première et troisième place des plus grands succès de tous les temps avec ses deux films sur les Na'vi. Le prochain volet, qui devrait enflammer les salles obscures avec une sortie au cinéma le 17 décembre 2025, s'est montré davantage durant la D23 Brazil 2024.

De nouvelles images d'Avatar 3 au D23 Brazil 2023

Avatar 3, sous-titré Fire and Ash, introduira la nouvelle tribu du Peuple des Cendres. Avec ce nouveau clan, James Cameron vise à montrer le mauvais côté des Na'vi, puisque jusqu'ici, ce sont surtout les humains qui apparaissent comme les méchants en raison de leur volonté de coloniser et piller Pandora, sans se préoccuper de la survie de ses occupants ou de la planète en elle-même.

« Le feu peut représenter la haine, la violence, le traumatisme et la possible mauvaise utilisation du pouvoir. De l'autre côté, la cendre représente le contrecoup de toute cette énergie, à savoir le deuil et devoir vivre avec le poids de vos actes » a déclaré James Cameron cet été lors d'une interview. Au cours d'une discussion du D23 Brazil 2024, le réalisateur a fait même un parallèle entre Avatar 3 Fire and Ash et le monde réel. « Il y a beaucoup de colère et de rage dans lequel nous vivons actuellement ». Des mots peu étonnants dans la mesure où les films ont déjà un message très écolo faisant écho à la situation du monde actuel.

Plus intéressant, Avatar 3 Fire and Ash a dévoilé de nouvelles images qui laissent encore rêveur. Quatre clichés qui ne sont pas des photos du film en lui-même, mais des concepts arts qui permettent toutefois de se faire clairement une idée sur ce qui attend les spectateurs. Sur l'une des images, on peut voir Varang, une Na'vi femme qui sera la cheffe de la tribu du Peuple des Cendres. Elle sera incarnée par Oona Chaplin alias Talisa Stark dans Game of Thrones.

La sortie d'Avatar 3 Fire and Ash aura une saveur particulière après le tragique décès de Jon Landau. L'ami très proche et collaborateur de longue date de James Cameron, qui a travaillé sur ce film et les prochains jusqu'à sa disparition.









Source : Cinepop, Disney.