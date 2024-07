Avatar 3 va être « fou » selon Zoe Saldana alias Neytiri. « Ça va être incroyable. Avatar 3, ça va être génial, et avec les deux suivants, ça va juste devenir fou. C'est vrai. Réellement. Il nous a tous époustouflés. C'est son legs [à James Cameron]. Nous pensions tous que ce serait Titanic, et il s'avère que ce sera Avatar en fin de compte. Et pour nous, faire partie de quelque chose d'aussi révolutionnaire et innovant, c'est comme un héritage pour nous aussi ». Mais malheureusement, plus rien ne sera jamais comme avant.

L'un des membres de la famille Avatar est décédé

Le monde du cinéma est bouleversé depuis ce week-end après une nouvelle bouleversante : la mort de Jon Landau le 5 juillet 2024. Le légendaire producteur, et ami très proche de James Cameron, nous a quitté à l'âge de 63 ans des suites d'un cancer qu'il combattait depuis seize mois. « Le meilleure frère dont une fille puisse rêver, mon frère Jon, est décédé. J'ai le cœur brisé, mais j'éprouve aussi énormément de fierté et de gratitude pour sa vie extraordinaire, l'amour et les cadeaux qu'il m'a offerts, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu ou qui ont vu ses films » a déclaré sa sœur Tina Landau.

Jon Landau était l'un des plus grands producteurs du métier qui a croisé la route de James Cameron dès True Lies, le remake du film La Totale avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Mais tout a changé avec le monumental Titanic, qui est toujours dans le top 5 des plus gros succès de tous les temps. Après s'être investi corps et âme dans ce chef d'oeuvre, en supervisant notamment la création du bassin géant pour le tournage des scènes aquatiques, Landau a rejoint James Cameron dans sa société Lightstorm Entertaintment pour Avatar. Et la suite, on la connaît. Avec deux films, Avatar et Avatar 2 : La Voie de l'Eau, les deux hommes ont encore mis Hollywood à leur pied.

Le message de James Cameron après la mort de Jon Landau

Malgré sa maladie, Jon Landau travaillait encore sur Avatar 3 et sur les nouveaux films. James Cameron est à l'évidence dévasté par la disparition du producteur. « La famille Avatar pleure la perte de notre ami et leader Jon Landau. Son humour loufoque, son magnétisme, sa grande générosité d'esprit et sa volonté ont été le pilier de notre univers Avatar pendant plus de 20 ans. Son héritage ne se résume pas aux films qu'il a produits, mais aussi à l'exemple qu'il était.

Il était indomptable, bienveillant, inclusif, infatigable, perspicace et totalement unique, et il a produit de grands films. Non pas en exerçant son pouvoir, mais en transmettant la chaleur et la joie de faire du cinéma. Il nous a tous poussé à donner le meilleur de nous-mêmes, chaque jour. J'ai perdu un ami très cher, et mon plus proche collaborateur depuis 31 ans. Une partie de moi a été arrachée » a déclaré ému James Cameron. Avant sa disparition, Jon Landau aura eu l'opportunité de guider une dernière fois les équipes d'Avatar pour les prochains films.