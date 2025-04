James Cameron arrivera t-il encore à truster le top 5 des films les plus lucratifs de tous les temps avec Avatar 3 ? On aura déjà une petite idée sur la question dès cette année. Le film étant prévu pour rappel en France pour le 17 décembre 2025. Si des millions de cinéphiles devront attendre jusqu'à cette date fatidique, et patienter encore un peu pour voir une bande-annonce, un premier aperçu a été diffusé durant le CinemaCon 2025. C'est « incroyable » et « irréel »

Avatar 3 Fire and Ash impressionne déjà avant la sortie

Les personnes présentes au CinemaCon 2025 ont donc eu le droit à des nouvelles images en mouvement d'Avatar 3 Fire and Ash, et l'immense claque semble se confirmer. Le site DiscussingFilm décrit notamment une séquence « irréelle » qui « dépasse toutes les attentes ». Un passage semble être la scène d'une ampleur jamais vue teasée par par le chef décorateur Ben Procter d'Avatar 3. « La première séquence que nous voyons est celle de la tribu de l'eau flottant sur un étrange vaisseau ressemblant à une méduse. Les détails sont incroyables et le High Frame Rate (HFR) redéfinit le cinéma ». Pour rappel, Avatar 2 : La Voie de l'Eau était déjà en 48fps en opposition au traditionnel 24fps. Avatar 3 suit donc le même chemin.

« [...] Le Peuple des Cendres est une tribu vicieuse, qui a chassé la tribu de l'eau de son foyer. L'un des éléments les plus importants est la rage qui grandit chez Neytiri, que Jake appelle dans un moment déchirant. [...] La dernière chose que nous voyons est un aperçu d'une séquence d'action massive dans le ciel, avec des plates-formes qui s'élèvent vers le sommet du ciel. Cette séquence est totalement irréelle et dépasse toutes les attentes ». Visiblement, les médias présents ont pris une baffe monumentale sur cette bataille. La plèbe n'aura pas encore le droit à ses extraits et à la bande-annonce, mais une image de l'écran titre d'Avatar 3 Fire and Ash (De Feu et de Cendres) a été partagée.

