Prêts à prendre une nouvelle claque avec Avatar 3 : De Feu et de Cendres ? Le chef décorateur promet une scène sensationnelle, tandis que des infos et images inédites ont été partagées.

Avatar 3 est attendu au cinéma pour le 17 décembre 2025, après avoir été repoussé il y a déjà deux ans de cela. Un film qui devrait être chargé en émotions pour James Cameron, puisque le premier long-métrage depuis le décès du producteur Jon Landau qui faisait partie de cette immense aventure. Ce troisième volet va aussi marquer un tournant pour la franchise qui bat des records avec l'introduction de nouveaux clans et biomes, et à travers l'évolution du peuple Na'Vi qui dévoilera sa face plus sombre.

Avatar 3 va ridiculiser La Voie de l'Eau avec cette scène

Avatar 3 : De Feu et de Cendres a dévoilé de nouvelles images dans le cadre d'articles publiés par Empire Online. La première révèle le vaisseau de remplacement de la RDA (Resources Development Administration), l'organisation non gouvernementale qui colonise Pandora. Un engin massif va enterrer complètement la bataille finale d'Avatar 2 : La Voie de l'Eau selon le chef décorateur Ben Procter. « Nous allons voir une bataille aérienne et navale qui restera dans les annales, alors que les forces pandoriennes et la RDA s'affronteront dans un environnement vraiment intéressant ». Et il ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite déclaré que cette séquence d'action ferait passer la bataille finale d'Avatar 2 : La Voie de l'Eau pour une « simple escarmouche ».

« À la fin d'Avatar 3 Fire And Ash, nous allons voir à une scène de conflit d'une ampleur jamais vue auparavant » a t-il ajouté. Le troisième film met donc le paquet pour faire encore rêver avec une scène jamais vue pour la saga de James Cameron. La production a également fourni un aperçu d'un nouveau personnage, Peylak, qui devrait plaire aux fans des films Harry Potter.

Une image de Peylak incarné par David Thewlis (Harry Potter)

« Le feu peut représenter la haine, la violence, le traumatisme et la possible mauvaise utilisation du pouvoir. De l'autre côté, la cendre représente le contrecoup de toute cette énergie, à savoir le deuil et devoir vivre avec le poids de vos actes » a teasé James Cameron il y a quelque temps. À l'image du deuxième film, Avatar 3 : De Feu et de Cendres va agrandir sa galerie de personnages dont Varang, la cheffe du Peuple des Cendres, ou de Peylak qui appartient aux Wind Traders.

« Ils sont enjoués, heureux et colorés » précise Deborah L. Scott, costumière sur Avatar 3 : De Feu et de Cendres, à Empire Online. « Quand ils arrivent dans notre film, tout le monde est content de les voir. C'est comme si le cirque était en ville » poursuit t-elle. Durant cette discussion, la costumière a pu dévoiler un aperçu de Peylak, qui sera joué par David Thewlis alias Remus Lupin dans les films Harry Potter, et aussi donné des informations supplémentaires sur son apparence. « À l'origine, la cape était un peu plus rugueuse, un peu plus rustique. Mais au fur et à mesure que les clans se développaient, Jim a dit « Je pense que ce n'est pas assez imposant ». J'y suis donc retournée pour la réinventer ».

Avatar 3 dévoile le décor du clan Mangkwan, le Peuple des Cendres

Pour finir, ou pas d'ailleurs car on est pas à l'abri d'un nouvel aperçu, Empire Online dévoile une image de l'habitat du Clan Mangkwan, le Peuple des Cendres dans Avatar 3. Un environnement qui tranche avec les couleurs éclatantes et idylliques des autres biomes, mais il y a une raison à cela. Elle se trouve dans la dimension et le message écologiques de la franchise. « Les Mangkwan ont subi une catastrophe naturelle qui a contribué à façonner leur culture. Une grande partie du monde de Pandora est riche et pleine de vie, alors que c'est exactement le contraire. Il n'en a pas toujours été ainsi : le centre de leur village était autrefois un gigantesque arbre-maison, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines calcinées. Ils vivaient un peu comme les Omatikaya du premier Avatar ». Avatar 3 s'annonce énorme, mais il faut maintenant voir le résultat de ces belles promesses.

Source : Empire Online.