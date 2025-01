Le retour sur Pandora s'effectuera le 17 décembre 2025 avec Avatar 3 De Feu et de Cendres (Fire and Ash en VO), et ça devrait être le plus gros carton de l'année si ce nouveau film suit les traces de ses aînés. Pour rappel, le premier épisode est la première place des plus grands succès de tous les temps avec 2,9 milliards de dollars, tandis que sa suite La Voie de l'eau termine à la troisième position avec plus de 2,3 milliards de dollars. Il y a donc eu une légère baisse, mais qui n'a pas empêché James Cameron de pulvériser des records.

Avatar 3 De Feu et de Cendres continue de séduire en images

Après les images du D23 Brazil 2024, James Cameron s'est entretenu avec Empire Online sur le prochain film de la saga. Comme indiqué lors d'interviews passées, le réalisateur introduira la nouvelle tribu du Peuple des Cendres. Un clan qui vit dans la région volcanique de Pandora, et qui est guidé par Varang incarnée par Oona Chaplin. L'actrice de Talisa Stark dans Game of Thrones. « Le feu peut représenter la haine, la violence, le traumatisme et la possible mauvaise utilisation du pouvoir. De l'autre côté, la cendre représente le contrecoup de toute cette énergie, à savoir le deuil et devoir vivre avec le poids de vos actes » avait expliqué James Cameron à propos de ces nouveaux personnages introduits dans Avatar 3 Fire and Ash.

« Varang est la cheffe d'un peuple qui a traversé de rudes épreuves. Elle est endurcie par cela. Elle est prête à tout pour eux. Même à faire des choses que nous considérons comme mauvaises. L'une des choses que nous voulions faire dans ce film, c'est de ne pas avoir une vision simpliste et manichéene. Pour une fois, il se pourrait que la RDA [L'Administration du Développement des Ressources], dirigée par des humains, ne soit pas la seule à semer le chaos. Nous essayons d'aller au-delà du paradigme « tous les humains sont mauvais, tous les Na'vi sont bons » a-t-il révélé dans le papier d'Empire Online au sujet de la nouvelle tribu d'Avatar De Feu et de Cendres.

Crédits : Empire Online / Lightstorm Entertainment.

Des aperçus du Peuple des Cendres et des Commerçants du vent

Selon James Cameron, Varang sera bien moins gentille que l'héroïne Neytiri (Zoe Saldana). « C'est une ennemie, un personnage contradictoire. [...] Chaplin la rend si réelle et vivante » a détaillé le réalisateur. Pour illustrer son article, Empire Online a eu l'opportunité de mettre la main sur deux superbes aperçus d'Avatar 3. La photo ci-dessus est un avant-goût du personnage de Varang, tandis que celui ci-dessous nous dévoile Les Commerçants du Vent (Wind Traders) qu'on verra dans la zone désertique du long-métrage.

« Ce sont des commerçants nomades, équivalents aux caravanes à dos de chameaux de la route des épices au Moyen-Âge. Ils sont amusants. Comme tous les Na'vi, ils vivent en symbiose avec leurs créatures. Si vous avez du sang nautique dans les veines, vous voudrez embarquer sur [leur] vaisseau » a-t-il ajouté. Des détails qui laissent présager du meilleur en espérant que ce troisième volet soit plus proche du premier épisode. Mais dans tous les cas, on devrait en prendre encore plein la vue, et les clichés vendent du rêve en termes de direction artistique malgré la compression infernale qui ne leur rendent pas totalement justice. Rendez-vous le 17 décembre 2023 au cinéma pour Avatar 3 De Feu et de Cendres.

Crédits : Empire Online / Lightstorm Entertainment.

Source : Empire Online.