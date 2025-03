C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une interview du principal intéressé, son réalisateur James Cameron, auprès d'Empire. L'homme à qui l'on doit également Titanic, du haut de ses 70 ans, nous prépare visiblement une magistrale baffe, notamment émotionnelle, avec Avatar 3, baptisé De Feu et de Cendres. Son épouse, Suzy Amis Cameron, semble du moins avoir eu du mal à s'en remettre après avoir vu une version non finie du (visiblement très) long-métrage à venir le 17 décembre 2025.

Avatar 3 : un très long-métrage qui va nous émouvoir aux larmes ?

Déjà fort de deux films très grand spectacle (et 13 ans séparant les deux films), la dernière franchise fétiche de James Cameron va visiblement pousser tous les potards à fond avec Avatar 3: De Feu et Cendres. Il faut en effet s'attendre à l'opus le plus intense et poignant de la saga. Les personnes proches du réalisateur ayant déjà eu un aperçu du film semblent en tout cas unanimes sur ce point. Tel est notamment le cas de son épouse, Suzy Amis Cameron.

« Elle a vu Avatar 3 du début à la fin et a chialé pendant quatre heures. Elle essayait de se reprendre pour me donner des retours spécifiques, puis elle se remettait à nouveau à pleurer à chaudes larmes. Au bout d'un moment, je lui ai dit 'Chérie, faut vraiment que j'aille me coucher, on en reparlera plus tard' », confiait-il récemment dans une interview auprès de Empire.

En parlant de quatre heures, il va peut-être falloir s'attendre à une durée de visionnage s'en rapprochant pour Avatar 3. Dans la même interview, James Cameron précisait en effet qu'il sera « un peu plus long » que le visuellement sublime second opus, La Voie de l'Eau. En sachant que celui-ci durait déjà 3h12 et en connaissant le personnage, il se pourrait donc que De Feu et de Cendres dépasse allègrement les 3h30, voire plus. Lorsqu'il sortira ce 17 décembre 2025, il faudra donc ne pas avoir besoin d'aller urgemment au petit coin, et potentiellement préparer une boîte de mouchoirs. Nous voilà prévenus d'ici à un retour qu'on attend particulièrement poignant et... brûlant sur Pandora avec Avatar 3.

