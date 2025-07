La série League of Legends Arcane a marqué un tournant dans le monde de l'animation. Alors que les studios en charge du programme évoque déjà la possibilité d'une suite, la saison 2 revient sous le feu des projecteurs. De fait, elle est loin d'avoir été oubliée comme le prouve les nominations de prestige qu'elle vient de décrocher.

La saison 2 d'Arcane est encore parmi les meilleurs

Les fans d'Arcane pourraient bien prendre leur revanche sur les Game Awards cette année. De fait, la déception s'était largement fait ressentir lorsque Fallout avait décroché le prix de la meilleure adaptation à l'occasion de la dernière édition. Mais la série tirée de l'univers de League of Legends pourrait prochainement recevoir des prix très enviés dans le monde de la télévision.

En effet, l'Académie des Arts de la Télévision et des Sciences (Academy of Television Arts & Sciences) a enfin levé le voile sur les nominations aux Emmy Awards. Or, plusieurs adaptations ont été nommées dans certaines des plus importantes catégories. On a d'une part The Last of Us, qui concourt du côté des séries dramatiques, et de l'autre Arcane, qui brigue deux récompenses : celle de la « Meilleure série d'animation » et celle du « Meilleur montage sonore pour une série animée ».

Cependant, la production de Riot Games sera confrontée à des concurrents solides. Autant Arcane devrait avoir ses chances pour la meilleure série face à Bob's Burger, Common Effect et même Les Simpson ou Love, Death & Robots. Autant cette dernière pourrait être une sérieuse rivale en matière de musique, de même pour What if...? ou encore les dernières séries en lice, Secret Level et Lower Decks.

Toujours est-il que cette double nomination prouve une nouvelle fois la portée d'Arcane. Apparaître aux Emmy Awards est une belle occasion pour le studio français Fortiche de continuer à rayonner à l'international et ne pourra que contribuer à porter les futures adaptations de l'univers League of Legends. Le verdict de la cérémonie tombera quant à lui le 14 septembre 2025.