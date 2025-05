Les sorties de la semaine sur Netflix mettent un coup de projecteur sur le réalisateur Jacques Audiard, qui a cartonné lors des BAFTA, César, Golden Globes et Oscars 2025 avec son dernier film Emilia Pérez. Bien entendu, ce long-métrage est encore beaucoup trop récent pour être disponible sur la plateforme SVOD, mais les abonnés peuvent visionner ses précédents travaux dont Le Prophète. L'une des œuvres les plus marquantes du cinéaste notamment grâce à la prestation de Tahar Rahim (Le Serpent, Aznavour...). Aujourd'hui, l'une des meilleures série est enfin de retour, et ça va être énorme.

Une série Netflix impressionnante enfin de retour

Au-delà des films de Jacques Audiard et de documentaires, LA grosse nouveauté Netflix de la semaine, c'est la saison 4 de Love, Death & Robots. La série d'animation de Tim Miller (Deadpool, Secret Level) et David Fincher (Fight Club, Seven). Un programme davantage destiné aux adultes en raison des thèmes qui peuvent être abordés, ou encore de la violence dépeinte à l'écran. Rapidement, celle-ci s'est imposée comme l'une des meilleures séries de la plateforme de streaming vidéo, et comme l'une des plus populaires avec des critiques très positives.

Pour Love, Death + Robots Saison 4, pas question de changer une formule qui a tant plu au fil des trois premières saisons. On a donc une nouvelle salve de 10 épisodes, qui n'ont rien à voir entre eux, et qui adoptent un style d'animation différent à chaque fois. C'est d'ailleurs l'une des forces de la série Netflix. Love, Death & Robots Volume 4 promet encore de courtes, mais riches histoires avec des personnages fictifs. Mais pas que. Durant l'épisode « Can't Stop », on suit par exemple les membres du groupe Red Hot Chili Peppers, lors d'un concert à Slane Castle en 2003, sous forme de marionnettes. Et c'est David Fincher, qui a déjà réalisé des clips vidéo, qui est à la barre.

Comme précisé, la nouvelle saison de Love, Death and Robots disponible ce jeudi 15 mai 2025 sur Netflix comporte 10 épisodes, et par conséquent encore plus d'histoires. Attendez-vous donc à un hommage aux récits SF d'invasion extraterrestre, à des appareils connectés très intelligents qui vont s'interroger sur leurs propriétaires stupides, à un poète interné qui croit que Satan veut qu'il écrive un vers qui mettra fin au monde, ou encore à un épisode cyberpunk qui s'annonce sublime d'un point de vue visuel. C'est l'une des sorties Netflix de mai 2025 à ne pas manquer.

Source : NetflixFrance.