Cette nuit, toute la planète du gaming avait les yeux rivés sur la traditionnelle cérémonie des Game Awards. Cette dixième édition a été pour le moins grandiose. Geoff Keighley, l'organisateur, s'est assuré de marquer le coup avec des annonces très attendues, comme le premier trailer de The Witcher 4, et même inespérées, à l'instar d'Intergalactic, la nouvelle licence de Naughty Dog. Mais les adaptations, comme Arcane, étaient aussi de la partie.

De fait, à côté des World Premiere, la cérémonie a évidemment récompensé les productions vidéoludiques les plus remarquables de 2024. Cela comprend les jeux, mais aussi leurs adaptations ! Or, ce prix ne fait pas l'unanimité auprès du public. Sur les réseaux sociaux, certains estiment que ça aurait dû se passer différemment pour Arcane, la série Netflix se déroulant dans l'univers de League of Legends.

Arcane pas reconnue à sa juste valeur aux Game Awards 2024 ?

Cette nuit, les Games Awards 2024 ont donc décerné leurs prix. On a ainsi pu voir Astro Bot remporter le prestigieux titre de « Jeu de l'année », face à des mastodontes comme le DLC d'Elden Ring ou Final Fantasy 7 Rebirth. Si cela n'a pas tant étonné les joueurs, ça n'est pas la même musique pour ce qui est du prix de la « Meilleure adaptation de jeu vidéo ». Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'Arcane décroche le trophée, il lui a finalement été raflé par Fallout, la série de Prime Video.

Sur les réseaux sociaux, on peut lire l'indignation des fans. « Arcane aurait dû gagner »1, « comment ça Arcane n'a pas gagné ? »2, « comment cette m*rde a pu battre Arcane »3... La colère est palpable chez certains ! La déception peut s'entendre, surtout après que la saison 1 a gagné le prix de la « Meilleure adaptation » en 2022. Il semblerait alors que la saison 2 ait moins convaincu, en tout cas que Falllout.

Sur Reddit, les internautes débattent davantage de cette situation. Même si, là aussi, certains auraient voulu voir Arcane gagner, un argument revient à plusieurs reprises pour justifier la victoire de Fallout : celui que la série de Prime Video adapterait mieux le jeu initial. Dans le même temps, on peut reconnaître à la saison 2 d'Arcane une irrégularité dans l'écriture. À la sortie du troisième et dernier acte, beaucoup avaient jugé la fin comme « rushées ».

Cela ne retire évidememnt rien à la qualité de la production signée Fortiche et Riot Games. Les Game Awards l'ont d'ailleurs célébré malgré tout grâce à un concert exceptionnel réunissant plusieurs grand nom de la musique actuelle. Les artistes se sont succédés pour interpréter des morceaux emblématiques de la saison, à commencer par Royal & The Serpent qui a repris “Wasteland”. Ensuite, d4vid a entonné “Remember Me”, le titre-phare de l'épisode 7. C'est enfin Twenty One Pilots qui a conclu la prestation en interprétant avec sensibilité et puissance son morceau “The Line”.