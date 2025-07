HBO a déjà renouvelé The Last of Us pour une saison 3. Les premiers détails commencent à se préciser, comme le calendrier, mais on se demande si elle ne signerait pas la fin de la série.

La série The Last of Us a encore rassemblé le public avec la diffusion de sa nouvelle saison au printemps. Plus de 37 millions de personnes ont suivi la sortie de chaque nouvel épisode à raison d'un par semaine. La suite est déjà confirmée et, comme le jeu avant elle, elle devrait surprendre les téléspectateurs. Cependant, les plans de HBO et surtout du showrunner Craig Mazin, pourraient bien se terminer plus tôt qu'on ne le pensait.

La série The Last of Us en réflexion

Hier sont tombées les nominations aux prestigieux Emmy Awards. Entre les prix techniques et créatifs, la saison 2 de TLOU concourra pour 16 en tout. Mais ce sera loin d'être la seule production de HBO en lice. C'est pourquoi Casey Bloys, le directeur de la programmation de la chaîne, a été reçu pour une interview très éclairante dans les colonnes de Variety.

L'homme est notamment revu sur le départ de Neil Druckmann de la série The Last of Us. S'il se dit heureux d'avoir eu le co-créateur de la licence pour travailler dessus, il rappelle que c'est avant tout « l'engouement créatif de Craig [Mazin, ndlr] » qui a convaincu HBO de produire cette adaptation. Comptant sur le professionnalisme du showrunner, il ne s'inquiète pas du tout pour la suite.

Justement, le débat est encore ouvert sur la durée totale de la série. Depuis la saison 2, celle-ci se penche sur l'adaptation du sequel vidéoludique, The Last of Us 2. Or, Craig Mazin a déjà évoqué la possibilité de couvrir l'ensemble du jeu sur trois saisons, ce qui en ferait quatre au total pour l'ensemble du programme. Cependant, Casey Bloys mentionne le fait que le showrunner ne s'est pas encore totalement décidé à ce jour.

Toujours est-il que la série The Last of Us reviendra officiellement pour une saison 3. Nous passerons alors au point de vue d'Abby sur les événements de Seattle. En effet, Kaitlyn Dever tiendra le rôle-titre pour cette suite. Bloys s'est d'ailleurs permis de confirmer que nous pourrions attendre cette nouvelle salve d'épisodes pour 2027, sans plus de détails pour le moment.