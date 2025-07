Nous savons enfin quand une nouveauté prolongeant l'univers d'Arcane: League of Legends sortira en France. Les fans n'attendaient que ça, en plus l'attente ne sera pas trop longue.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. La série Arcane tirée de l'univers League of Legends s'est conclue à l'écran fin 2024. Pour autant, Riot Games n'est pas décidé à ranger cette adaptation au placard. D'ores et déjà, de nouvelles séries du genre seraient en réflexion. Mais, avant cela, une autre exploration de l'histoire racontée par Fortiche Productions pour Netflix se propose aux fans français.

Un nouveau chapitre pour les fans français d'Arcane

La série Arcane a été l'occasion pour Fortiche Produtions de développer l'univers de League of Legends. De nouveaux personnages y ont fait l'apparition. Certains ont même rejoint le MOBA à terme, à l'instar de Mel Medarda. Justement, il semble que ce clan soit au cœur des préoccupations de Riot Games puisqu'un autre de ces membres a droit à son spin-off littéraire, à savoir Ambessa.

Un roman en langue anglaise centré sur la jeunesse de la cheffe de clan a en effet été dévoilé en mars dernier. Il aura fallu attendre quatre mois pour que la version française soit annoncée ! Ce sera finalement Mana Books qui portera chez nous ce préquel d'Arcane qu'est Ambessa Choisie par le loup. Rendez-vous en librairie le 4 septembre 2025 pour le découvrir.

© Mana Books et Riot Games.

Que racontre le roman Ambessa - Choisie par le loup ?

Signé par l'autrice C. L. Clark, le roman Arcane sur Ambessa mettra en scène la lutte pour le pouvoir de la future cheffe au sein de son clan. De fait, son cousin, Ta’Fik, a bien conscience du sang qu'elle a fait couler maintes fois par le passé. Il n'hésite alors pas à contester son autorité, ne pouvant se résoudre à la laisser accéder à la place la plus haute chez les Medarda. Mais jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour y parvenir malgré son opposant ?

Les fans d'Arcane et de League of Legends auront plaisir à se plonger dans ce roman qui vient encore un peu enrichir cet univers. Non seulement vous découvrirez le passé d'Ambessa, mais c'est aussi une occasion d'en apprendre davantage sur les Medarda et la région de Noxus. L'autrice a même pensé à adapter sur papier le clip “Blood, Sweat and Tears” du jeu. Voilà qui est plus que prometteur !