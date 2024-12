On arrive doucement mais sûrement à la fin des nouveautés Disney+ de décembre 2024. Avant de tourner complètement la page, la plateforme de streaming vidéo invitera ses abonnés à regarder Le Manoir Hanté en famille, le concert John Williams in Tokyo, les épisodes finaux de Bleach: Thousand-Year Blood War ainsi que ceux de l'une des meilleures services du service SVOD. Abonnés, rassemblez-vous pour le clap de fin de l'une des séries les plus appréciées, ça s'annonce épique !

C'est la fin de cette série Disney+ qui cartonne

Avant les toutes dernières sorties Disney+ de la semaine, avec Bleach, Le Manoir Hanté et John Williams in Tokyo donc, la firme de Mickey fait encore un joli cadeau aux fans de Marvel. La saison 3 de What... If ? vient de démarrer sur le service avec l'épisode « Et si Hulk combattait les Mech Avengers ? ». « La série animée « What If…? » revient dans cette troisième saison pour atteindre le point culminant de son aventure à travers le multivers. Observez vos personnages préférés faire des choix inattendus qui transformeront leurs mondes à tout jamais » explique Disney+ dans un communiqué.

Dans la bande-annonce mise en ligne sur la chaîne YouTube Disney+, on a un aperçu des personnages présents comme Wong, le Gardien Rouge, Howard le Canard, Moonknight ou encore Tornade des X-Men. Comme précédemment, la plateforme a choisi d'étaler les huit épisodes de la saison 3 de What If... ? du 22 au 29 décembre 2024, à raison d'un épisode par jour par conséquent. Si vous voulez en savoir plus sur le nom de ces nouvelles aventures, Disney+ avait déjà partagé les titres.

Attention spoilers !!! Si vous préférez garder le mystère sur ces derniers épisodes de What If... ?, arrêtez la lecture ici et lancer plutôt le début de cette saison 3 Disney+.

22 décembre 2024 : Épisode 1 « Et si… Hulk combattait les Mech Avengers ? »

23 décembre 2024 : Épisode 2 « Et si… Agatha était allée à Hollywood ? »

24 décembre 2024 : Épisode 3 « Et si... le Gardien Rouge avait stoppé le Soldat de l’Hiver ? »

25 décembre 2024 : Épisode 4 « Et si… Howard le Canard s'était marié ? »

26 décembre 2024 : Épisode 5 « Et si… l’Émergence avait détruit la Terre ? »

27 décembre 2024 : Épisode 6 « Et si… 1872 ? »

28 décembre 2024 : Épisode 7 « Et si… le Gardien avait disparu ? »

29 décembre 2024 : Épisode 8 « Et si... ? »

Après ces épisodes de What... If ? Saison 3, ne vous attendez pas à revoir le show télévisé sur Disney+. C'est terminé et il n'y aura pas de saison 4. Toutes les bonnes choses ont une fin.

Source : Disney Plus France.