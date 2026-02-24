Vous pourrez compter sur un nouveau nom dans les catalogues de SVOD en 2026. Ça se passera sur Apple TV, qui pourrait bien avoir trouvé un titre que Netflix, Prime Video et autres HBO Max ont toutes les chances de lui envier. Un an après sa présentation au London TV Screening, la série s'apprête donc à débarquer dans le service de streaming de la pomme. Une première bande-annonce vient de sortir, laissant suggérer une ambiance tendue dans ce thriller prometteur.

Une série sous haute tension à venir sur Apple TV

Après Téhéran, qui vient de revenir avec sa saison 3, Apple TV a décidé de miser sur une autre série israélienne. Cette fois-ci, il est question d'une histoire entre une mère et sa fille qui ne va tarder à virer au cauchemar. Avec un nom comme Unconditional, on comprend très vite que cette création produite par Spiro Films (No Man's Land, The Operative) va mettre à rude épreuve le cœur d'Orna qui, au cours d'une correspondance à l'aéroport de Moscou pendant un voyage, assiste à l'arrestation de sa fille, Gali, accusée de trafic de drogue.

À l'origine produite à destination de la chaîne Keshet 12, Unconditional va donc s'offrir une sortie sur Apple TV. Ce sera l'occasion d'assister à la performance de l'actrice Liraz Chamami (Bad Boy, Mafia Queens), dans ce rôle de mère prête à tout pour libérer sa fille, interprétée quant à elle par Talia Lynne Ronn qui décroche dans cette série l'un de ses premiers rôles. Attendez-vous à une descente aux enfers dans la corruption et le monde du crime. Le tout est enfin orchestré par les showrunners Dana Idisis et Adam Bizanski, sous la caméra de Johnathan Gurfinkel.

Après le succès critique de Téhéran, Unconditional pourrait être une bonne surprise dans le line-up 2026 d'Apple TV. D'autant plus que ce thriller s'inspire d'une histoire vraie. De son côté, le co-créateur Adam Bizanski n'hésite pas à faire le comparatif avec le film Taken en interview. De fait, le synopsis d'un père (Liam Neeson) qui lutte pour retrouver sa fille pourrait faire écho au combat d'Orna. Rendez-vous au printemps pour voir si le parallèle tient la route. La série commencera sa diffusion avec les deux premiers épisodes le 8 mai prochain.