La plateforme HBO Max finit elle aussi février 2026 avec quelques nouveautés comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Dans les prochains jours, vous pourrez ainsi retrouver une très grosse série événement qui a marqué la dernière décennie, mais aussi un film culte chez nous.

Tous les films HBO Max de la semaine du 23 février au 1er mars 2026

C'est un long-métrage qui a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie en 2004, 36 Quai des Orfèvres arrive sur HBO Max cette semaine. Désormais considéré comme un polar culte chez nous, le film d'Olivier Marchal met en scène deux flics qui tentent tout pour arrêter un gang de braqueurs violents qui opère en plein Paris. Un film policier coup de poing avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu ou encore André Dussollier. À cela s'ajoute le film d'action historique Boudica Queen of War.

HBO Max pourra aussi compter sur la comédie Connasse, princesse des cœurs d'Eloïse Lang et Noémie Saglio. Un film drôle sur une trentenaire qui veut totalement changer de vie pour devenir une princesse en s'appuyant sur les conseils d'un certain… Stéphane Bern. Il s'agit en réalité d'une série de caméras cachées qui met en scène Camille Cottin, célèbre pour ses sketchs Connasse diffusés à l'époque sur Canal +. Elle incarne une jeune bobo parisienne snob, clichée et parfaitement insupportable dans des sketchs réalisés en pleine rue.

27 FEVRIER 36 Quai des Orfèvres Boudica : Queen of War Connasse, Princesse des Cœurs



Toutes les séries de la semaine 23 février au 1er mars 2026

Enfin côté série, la sortie la plus marquante sur HBO Max reste sans aucun doute les dix premières saisons de The Walking Dead. Véritable monument des années 2010, cette série a tenu en haleine des millions de téléspectateurs à peu de choses près en même temps que Game of Thrones. Elle fait partie des séries les plus appréciées des dernières décennies, et continue de faire parler d'elle. La franchise survit d'ailleurs avec d'autres séries spin-off comme Dead City ou encore Daryl Dixon, et d'autres projets sont prévus dans un avenir plus ou moins proche. Vous pouvez désormais la découvrir ou vous faire un visionnage grâce à HBO Max.

25 FEVRIER The Walking Dead - Saisons 1 à 10

26 FEVRIER Les Disparues de l'Alaska - Saison 1 - Série documentaire



